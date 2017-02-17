Источник: «Локомотив» сделал предложение чилийскому защитнику

Посмотрел информацию по игроку. Является центральным защитником, 6 мая 2017 года исполнится 23 года. С 2015 является основным защитником «Универсидад Католика», общая статистика (чемпионат, кубок): 46 игр, 9 жёлтых, 2 красных карточки. Провёл за сборную Чили 2 матча:дебютировал за сборную 10.01.2017 в основном составе товарищеского матча против Хорватии (2-1 победа Чили) и провёл все 90 минут на поле, 15.01.2017 года отыграл весь матч против сборной Исландии (победа Чили 1-0), на 85 минуте получил жёлтую карточку. По данным Трансфермаркт стоимость игрока 550 тыс евро.
«Локомотив» сделал предложение чилийскому «Универсидад Католика» по защитнику Гильерме Марипану. Об этом сообщил на страницах своего Twitter известный журналист Нобель Арустамян.
Речь идет об аренде игрока до конца сезона с последующим правом выкупа. Цена вопроса – 2,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Марипану отыграл восемь матчей в чемпионате Чили, забил один мяч. Кроме того, в январе этого года 22-летний игрок дебютировал в рядах национальной сборной Чили.