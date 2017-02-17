Источник: «Локомотив» сделал предложение чилийскому защитнику

«Локомотив» сделал предложение чилийскому «Универсидад Католика» по защитнику Гильерме Марипану. Об этом сообщил на страницах своего Twitter известный журналист Нобель Арустамян.

Речь идет об аренде игрока до конца сезона с последующим правом выкупа. Цена вопроса – 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Марипану отыграл восемь матчей в чемпионате Чили, забил один мяч. Кроме того, в январе этого года 22-летний игрок дебютировал в рядах национальной сборной Чили.