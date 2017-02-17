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    Источник: «Локомотив» сделал предложение чилийскому защитнику

    «Локомотив» сделал предложение чилийскому «Универсидад Католика» по защитнику Гильерме Марипану. Об этом сообщил на страницах своего Twitter известный журналист Нобель Арустамян.

    Речь идет об аренде игрока до конца сезона с последующим правом выкупа. Цена вопроса – 2,5 миллиона евро.

    В текущем сезоне Марипану отыграл восемь матчей в чемпионате Чили, забил один мяч. Кроме того, в январе этого года 22-летний игрок дебютировал в рядах национальной сборной Чили.

    Источник: Twitter

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    17.02.2017 23:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 18 февраля 2017, 11:52

      Посмотрел информацию по игроку. Является центральным защитником, 6 мая 2017 года исполнится 23 года. С 2015 является основным защитником «Универсидад Католика», общая статистика (чемпионат, кубок): 46 игр, 9 жёлтых, 2 красных карточки. Провёл за сборную Чили 2 матча:дебютировал за сборную 10.01.2017 в основном составе товарищеского матча против Хорватии (2-1 победа Чили) и провёл все 90 минут на поле, 15.01.2017 года отыграл весь матч против сборной Исландии (победа Чили 1-0), на 85 минуте получил жёлтую карточку. По данным Трансфермаркт стоимость игрока 550 тыс евро.

      2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > mdu86 18 февраля 2017, 12:00

      Уровень игрока вообщем-то не плохой, но зачем нам нужен центральный защитник? Есть же Чорлука, Пейчинович, Маргасов, Михалик. Пора бы уже приобрести качественного нападающего.

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 февраля 2017, 10:38

      Защитник - это конечно хорошо. Но будет ли нападающий? Или же будут справляться своими силами?

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 18 февраля 2017, 10:28

      Марипану.. Молдованин? :))

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      Рейтинг: +183

      Cosh18 18 февраля 2017, 09:55

      Гражданство дадим

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 февраля 2017, 09:42

      Какой он игрок?

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      Рейтинг: +94

      Виталич 18 февраля 2017, 07:46

      своих нет..бл..надо из Чили везти..вот идиоты..

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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 18 февраля 2017, 00:11

      прикольно два Гильерме в команде

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