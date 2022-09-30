Сборная Чили по футболу

- 7 февраля
- 21:32 Аргентина и еще три страны подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030 1
- 30 сентября 2022
- 17:06 Чили оспорит в CAS решение ФИФА не исключать Эквадор из числа участников ЧМ-2022
- 5 июля 2022
- 22:57 ЦСКА не смог за 1 миллион купить опорника сборной Чили Мендеса 1
- 11 июня 2022
- 19:07 Чили будет добиваться через суд отстранения Эквадора от ЧМ-2022
- 9 июня 2022
- 00:45 Эквадор могут исключить с ЧМ-2022 из-за защитника-колумбийца. Сборная Чили представила все доказательства 7
- 27 мая 2022
- 00:24 Экс-тренер «Севильи» Бериццо возглавил сборную Чили
- 5 мая 2022
- 21:57 Сборная Чили может заменить Эквадор на ЧМ-2022 1
- 30 марта 2022
- 08:27 Отбор ЧМ-2022. Бразилия разгромила Боливию, Уругвай победил Чили
- 25 марта 2022
- 10:45 Винисиус забил первый гол за сборную Бразилии. Ему потребовалось 12 матчей
- 07:50 Отбор ЧМ-2022. Уругвай и Эквадор пробились на турнир в Катаре, Бразилия разгромила Чили 1
- 2 февраля 2022
- 01:28 Отбор ЧМ-2022. Дубль Санчеса помог Чили победить Боливию
- 28 января 2022
- 07:26 Отбор ЧМ-2022. Аргентина обыграла Чили без Месси, гол Суареса помог Уругваю победить Парагвай 1
- 17 декабря 2021
- 18:50 Южноамериканские сборные будут играть в Лиге наций с 2024 года 3
- 17 ноября 2021
- 13:53 Видео Видаль в матче с Эквадором удалился за удар соперника в лицо, а потом обнял судью 9
- 12 ноября 2021
- 07:50 Отбор ЧМ-2022. Бразилия обыграла Колумбию и досрочно вышла на чемпионат мира 1
- 15 октября 2021
- 07:54 Отбор ЧМ-2022. Уругвай пропустил четыре мяча от Бразилии, Аргентина победила Перу 2
- 8 октября 2021
- 08:29 Отбор ЧМ-2022. Перу победил Чили, Аргентина не забила Парагваю, Бразилия обыграла Венесуэлу 1
- 10 сентября 2021
- 07:26 Отбор ЧМ-2022. Аргентина разгромила Боливию благодаря хет-трику Месси, Бразилия победила Перу и другие результаты 2
- 6 сентября 2021
- 07:24 Отбор ЧМ-2022. Уругвай победил Боливию и другие результаты
- 3 сентября 2021
- 07:55 Отбор ЧМ-2022. Бразилия обыграла Чили, выиграв все 7 матчей квалификации; Аргентина победила Венесуэлу
- 13 июля 2021
- 18:57 Фото Маркиньос, Каземиро, де Пауль, Неймар и Месси – в символической сборной Кубка Америки-2021
- 3 июля 2021
- 08:47 Кубок Америки. Бразилия стала полуфиналистом, обыграв в меньшинстве Чили
- 29 июня 2021
- 08:30 Определились все пары плей-офф Кубка Америки 1
- 25 июня 2021
- 06:58 Кубок Америки. Чили проиграл Парагваю и опустился на третье место в группе
- 22 июня 2021
- 01:59 Кубок Америки. Уругвай сыграл вничью с Чили