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Товарищеские матчи. Сборные
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Чили
Сборная Чили по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.anfp.cl
Тренер:
Николас Кордова
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Таблица
Леау объяснил драку в матче с Чили
8 июня
Товарищеский матч. Португалия переиграла Чили (2:1) в матче с дракой и удалениями
6 июня
В матче Португалия – Чили двух игроков удалили за драку
6 июня
2
Трансляция
Португалия – Чили: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
Португалия – Чили: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.68
5 июня
Новая Зеландия – Чили: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.85
29 марта
Тихонов в ярости из-за поражения России от Чили: «Надо РФС разогнать к чертям, а футболистам платить три копейки»
2025.11.18 23:47
13
Товарищеские матчи. Казахстан проиграл 127-й сборной мира, волевая победа Чили над Перу в Сочи
2025.11.18 21:57
Мостовой дал пессимистический прогноз на результаты сборной России после снятия бана
2025.11.17 18:43
3
Круговой: «Не считаю, что Россия провела плохой матч против Чили»
2025.11.17 12:05
3
Тренер сборной России: «Нам не нужна была победа над Чили любой ценой»
2025.11.16 23:30
3
Раскрыты слова Карпина игрокам сборной России после поражения от Чили
2025.11.16 23:15
3
Дивеев описал сборную Чили двумя прилагательными
2025.11.16 22:35
1
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кисляк прокомментировал поражение сборной России от Чили
2025.11.16 20:00
1
Кахигао отреагировал на поражение сборной России от Чили
2025.11.16 19:26
2
Реакция Газзаева на поражение России от Чили
2025.11.16 16:58
3
Пономарев: «Чили занимает последнее место и дерет сборную России как сидорову козу»
2025.11.16 15:59
15
Губерниев – о работе Карпина: «Ласковый теленок двух маток сосет»
2025.11.16 15:41
1
В сборной Чили высказались о приглашении России на Кубок Америки
2025.11.16 10:27
2
Дивеев двумя словами описал проигранный матч Чили
2025.11.16 09:54
6
Самая сексуальная спортивная ведущая России отреагировала на поражение от Чили
2025.11.16 09:26
4
Реакция Губерниева на поражение России от Чили
2025.11.16 09:06
3
Осинькин определил трех лучших игроков сборной России в матче с Чили
2025.11.16 01:15
Пономарев разнес Карпина после первого за четыре года поражения сборной России
2025.11.16 01:00
8
Реакция Глушакова на поражение сборной России от Чили
2025.11.16 00:24
Видео
Бевеев высказался о голевой ошибке в матче с Чили
2025.11.16 00:12
3
Канчельскис оценил результат матча Россия – Чили
2025.11.15 23:57
Головин объяснил, почему сборная России проиграла Чили
2025.11.15 23:35
9
Обляков рассказал о травме, полученной в матче с Чили
2025.11.15 23:23
1
2
3
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