Губерниев – о Карпине: «Ласковый теленок двух маток сосет»

Комментатор Дмитрий Губерниев сказал, как влияет на сборную России совмещение Валерием Карпиным работы в национальной команде и «Динамо».

«У сборной России какой-то эффект «Динамо». Потому что мы видим «Динамо» в определeнном кризисе, ощущение, что это передалось и национальной команде. Поэтому надо всем бросать курить, кто связан со сборной России, причeм срочно, и начать заниматься делом.

На месте Карпина надо сейчас призадуматься и распределить приоритеты. Понятно, что ласковый телeнок двух маток сосeт и две зарплаты лучше, чем одна. Я это знаю на собственном опыте как сотрудник ВГТРК и «Газпром-медиа», но на моей работе совмещение не сказывается, а наоборот – только лучше становится.

Сборная не очень созидает, после ошибок пропускает, и есть от чего заниматься извечным почeсыванием на затылке. Ещe раз хочу сказать, что сейчас этот кумулятивный эффект от неудачной игры «Динамо» распространился на сборную.

По поводу того, что надо бросать курить, я не случайно сказал, потому что футболисты, спортсмены и тренеры – это во многом камертоны для молодeжи. И когда тренер говорит о том, что в этом ничего предосудительного не видит, – ну, молодец, что могу сказать. Это неправильно.

Так что давайте, Валерий Георгиевич, бросайте курить и сконцентрируйтесь на работе, чтобы ничто не отвлекало вас и от «Динамо», и от сборной России. Я в вас верю!» – сказал Губерниев.