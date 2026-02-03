Министр спорта Украины прокомментировал высказывания Инфантино

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о словах президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Слова Джанни Инфантино звучат безответственно, если не сказать – инфантильно. Именно Россия политизирует спорт.

Я разделяю позицию Украинской ассоциации футбола, которая также предостерегает от возвращения России к международным соревнованиям.

Пока Россия продолжает политизировать спорт, их флагу и национальной символике нет места среди людей, которые уважают такие ценности, как справедливость, порядочность и честная игра», – сказал Бедный.