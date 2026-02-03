Министр спорта Украины прокомментировал высказывания Инфантино

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о словах президента ФИФА Джанни Инфантино.
«Слова Джанни Инфантино звучат безответственно, если не сказать – инфантильно. Именно Россия политизирует спорт.
Я разделяю позицию Украинской ассоциации футбола, которая также предостерегает от возвращения России к международным соревнованиям.
Пока Россия продолжает политизировать спорт, их флагу и национальной символике нет места среди людей, которые уважают такие ценности, как справедливость, порядочность и честная игра», – сказал Бедный.
- Российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.
- С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.
- Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино высказался о необходимости снятия бана, не упомянув сроков. Он добавил, что верит, в «право девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы».
Источник: Спортс''