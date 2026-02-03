Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Министр спорта Украины прокомментировал высказывания Инфантино

Министр спорта Украины прокомментировал высказывания Инфантино

Вчера, 13:20
9

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о словах президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Слова Джанни Инфантино звучат безответственно, если не сказать – инфантильно. Именно Россия политизирует спорт.

Я разделяю позицию Украинской ассоциации футбола, которая также предостерегает от возвращения России к международным соревнованиям.

Пока Россия продолжает политизировать спорт, их флагу и национальной символике нет места среди людей, которые уважают такие ценности, как справедливость, порядочность и честная игра», – сказал Бедный.

  • Российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.
  • С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.
  • Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино высказался о необходимости снятия бана, не упомянув сроков. Он добавил, что верит, в «право девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы».

Товарищеские матчи. Сборные Россия Россия (до 18) Инфантино Джанни
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1770115413
...с такой фамилией хранителем общака хорошо быть. Хрен чего предъявишь...
Ответить
boris63
1770115585
Очередной высер укропитека, лучше бы занялись Черным морем. А то выкопать выкопали, а довести до ума так и не смогли, кругом по берегам бардак.
Ответить
Красногвардейчик
1770115955
Тупой кастрюлеголовый придурок!!!
Ответить
Красногвардейчик
1770116054
Бедный...как и вся похерянная кахляндия...клоун-наркоман в грязной майке, убил практически Украину
Ответить
Император Бомжей
1770116505
Украинская свинособака, попыталась игрой слов Подколоть Инфантино, сказав слово инфантильно В итоге по классике, выставил ся дураком))) Просто сказочные персонажи эти украинцы
Ответить
R_a_i_n
1770124520
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный вместе с объедкиным идут на йух!
Ответить
Burtaze
1770126685
Фуфелы они, а не люди уважающие ценности..
Ответить
Lilipyt
1770150418
"уважают такие ценности, как справедливость, порядочность и честная игра". Замечательные слова, но только Мудрик вернулся из сборной в клуб Челси под допингом. Честность это их всё)))
Ответить
