Тренер сборной Мали – о матче с Россией: «Я пока не уверен»

Главный тренер сборной Мали Том Сентфьетт ответил на вопрос о возможности сыграть с Россией в марте.
«На данный момент я не получил официального подтверждения о товарищеском матче со сборной России. Есть информация, что мы сыграем этот матч, но я пока не уверен.
Были разговоры об игре 27 марта, но пока неясно, где именно она пройдет», – сказал Сентфьетт.
- Сборная России почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА.
- Второй потенциальный соперник россиян в марте – Гватемала.
Источник: «Матч ТВ»