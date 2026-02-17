Введите ваш ник на сайте
Тренер сборной Мали – о матче с Россией: «Я пока не уверен»

Вчера, 20:34

Главный тренер сборной Мали Том Сентфьетт ответил на вопрос о возможности сыграть с Россией в марте.

«На данный момент я не получил официального подтверждения о товарищеском матче со сборной России. Есть информация, что мы сыграем этот матч, но я пока не уверен.

Были разговоры об игре 27 марта, но пока неясно, где именно она пройдет», – сказал Сентфьетт.

  • Сборная России почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
  • В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
  • Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА.
  • Второй потенциальный соперник россиян в марте – Гватемала.

Быстров одним словом описал соперников сборной России в марте
В сборной Мали назвали условие для проведения матча с Россией
У России пока нет официального договора на матч с Мали
Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Мали Россия Сентфьетт Том
Тарханов – о российском тренере: «К работе в «Спартаке» готов»
Вчера, 23:55
1
«Пари НН» договорился о трансфере защитника «Зенита»
Вчера, 23:22
Сафонов пропустил от «Монако» на 1-й минуте после ассиста Головина
Вчера, 23:09
8
ВидеоДуран чуть не подрался в дебютном матче за «Зенит»
Вчера, 23:00
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» разгромил «Ювентус» – 5:2!
Вчера, 22:37
6
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» раскрыл детали конфликта тен Хага и Роналду
Вчера, 22:29
Генич – о «Спартаке» при Карседо: «Напоминает пионерский лагерь»
Вчера, 22:00
2
Караваев принял решение о своем будущем в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Сафонов и Головин – в старте на матч «Монако» – «ПСЖ»
Вчера, 21:47
2
Самые быстрые игроки Лиги чемпионов
Вчера, 21:30
Тренер сборной Мали – о матче с Россией: «Я пока не уверен»
Вчера, 20:34
В сборной Мали назвали условие для проведения матча с Россией
Вчера, 16:59
2
Сборная Египта не сыграет с Россией: известна причина
Вчера, 14:12
1
У России пока нет официального договора на матч с Мали
Вчера, 13:09
2
Гватемала отказалась от матча с Россией
Вчера, 12:03
13
Подтвержден первый матч сборной России в марте
16 февраля
1
РФС вернется к вопросу о переходе в Азию
16 февраля
40
Россия в марте сыграет со сборными из топ-100 рейтинга ФИФА
16 февраля
3
Хайкин объяснил, почему не играет за сборную России
16 февраля
4
ФотоВ сборную России могут переманить футболиста из Туниса
3 февраля
5
Министр спорта Украины прокомментировал высказывания Инфантино
3 февраля
11
Хиддинк высказался о возможном возвращении России на международные турниры
3 февраля
2
103-я сборная мира готова сыграть с Россией в июне
29 января
5
Дзюба спрогнозировал, что ждет сборную России после допуска от ФИФА
20 января
6
Список кандидатов в сборную России на 2026 год
14 января
6
В Сомали оценили уровень сборной России
6 января
Реакция Червиченко на назначение Гончаренко в сборную Беларуси
6 января
1
ФотоГончаренко возглавил сборную после 12 лет работы в РПЛ
6 января
12
ВидеоНовогоднее обращение Карпина
2025.12.30 11:41
3
Аршавин оценил шансы сборной России пройти отбор на ЧМ или Евро
2025.12.30 10:25
4
Карпин назвал число игроков, составляющих костяк сборной России
2025.12.30 10:13
2
В РФС высказались о роли США в вопросе возвращения российского футбола
2025.12.30 08:50
1
Тренер сборной России назвал лучший состав национальной команды сейчас
2025.12.29 09:12
ФотоКруговой пожаловался, что в сборной России не могут запомнить его имя
2025.12.25 15:24
4
ВидеоКарпин с Сафоновым приготовили салат «Оливье»
2025.12.25 14:50
5
Россия сыграет с двумя участниками ЧМ-2026
2025.12.25 13:37
1
32-летний российский легионер хочет вернуться в сборную РФ
2025.12.25 07:50
6
Дзюба пока останется лучшим бомбардиром сборной России: известна причина
2025.12.22 12:50
10
