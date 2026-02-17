Тренер сборной Мали – о матче с Россией: «Я пока не уверен»

Главный тренер сборной Мали Том Сентфьетт ответил на вопрос о возможности сыграть с Россией в марте.

«На данный момент я не получил официального подтверждения о товарищеском матче со сборной России. Есть информация, что мы сыграем этот матч, но я пока не уверен.

Были разговоры об игре 27 марта, но пока неясно, где именно она пройдет», – сказал Сентфьетт.