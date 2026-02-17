Введите ваш ник на сайте
У России пока нет официального договора на матч с Мали

Сегодня, 13:09
2

Официальный договор о проведении товарищеского матча между сборными России и Мали пока не подписан.

Источник также рассказал о сложностях, которые возникают при организации встреч национальной команды РФ, в том числе с африканскими сборными. Даже за месяц до возможных игр нельзя быть уверенным, что они состоятся.

«Один из домашних матчей сборной России с африканской сборной был под угрозой срыва вплоть до последнего момента. Дело в том, что президент федерации футбола этой страны запрещал команде выезжать из отеля на стадион, пока не получил подтверждения исполнения договоренностей (наличие договора для него не было тем самым подтверждением, он ждал, пока деньги придут на счет федерации).

В итоге РФС удалось решить все вопросы за несколько часов до начала матча и команды вышли и провели матч. Но игра вполне могла быть отменена.

При этом, во время переговоров некоторые пытаются манипулировать и торговаться за лучшие условия. Из-за этого, зачастую перед матчами РФС ведет переговоры сразу с несколькими командами, понимая, что часть из них может отвалиться по тем или иным причинам.

Согласно регламенту ФИФА, при проведении матчей с командами из разных конфедераций в рамках одного окна между ними должно быть не более 5 часов лета и 2 часов поясного времени.

Таким образом, если условная латиноамериканская или африканская сборная хочет сыграть в России, она либо вынуждена ограничиться одним матчем в рамках международного окна, либо проводить вторую игру тоже в Европе, а учитывая нынешнюю ситуацию с перелетами, то или только России или в Турции, Минске или, например в Ереване.

Именно поэтому Перу и Чили играли в Сочи между собой, а Парагвай прилетал на недельный сбор в Мацесту (перед отмененным из-за теракта в «Крокусе» матчем).

В этот раз на март велись переговоры с двумя африканскими странами (одна из них – Мали) и тремя странами из Карибского бассейна и Латинской Америки (в том числе, Гватемала и Гондурас). И если с Мали более-менее договорились, то второй соперник России до сих пор до конца не подтвержден», – написал источник.

  • Ожидается, что матч России с Мали пройдет в Краснодаре 27 марта.
  • Россия занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, Мали – 54-е.
  • Ранее Гватемала отказалась от игры в марте с национальной командой РФ.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Мали
Дырокол
1771323824
Стыдно читать эту мерзость! Зачем они нам это выкладывают?
Ответить
