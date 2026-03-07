Реакция Пономарева на возможное участие сборной России в ЧМ-2026 вместо Ирана

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил слухи о гипотетической замене Ирана на Россию в составе участников ЧМ-2026.

Сообщалось, что иранцы могут отказаться от участия в турнире из-за нападения Соединенных Штатов и Израиля.

Их соперники по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.

«Откуда такая информация? Daily Mail, британская газета? Трудно в это поверить, если честно. Как-то все резко получается. При чем тут британцы? Если бы они у себя проводили чемпионат – другое дело, они могли бы так рассуждать. А так – не уверен, что это вообще реально.

Если бы Инфантино об этом сказал, тогда можно было бы поверить, что он постарается запустить нашу сборную вместо Ирана. А англичане – ну что они решают? Я очень сомневаюсь.

Не думаю, что все так резко изменится. Хотя, слава богу, наши уже участвуют в Паралимпиаде – это уже прогресс, это уже что-то действительно хорошее.

Инфантино к нам очень хорошо относится, у него прекрасные отношения с Путиным. И с Трампом, кстати, тоже. Если дальше так пойдет, может быть, что-то и закрутится.

Но надо и нам самим пошевелиться, подключить Трампа, решать этот вопрос потихонечку. Оставлять на самотек нельзя. Раз уже пошли какие-то разговоры, надо их развивать. Это было бы здорово», – сказал Пономарев.