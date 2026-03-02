Иран принял окончательное решение по участию в ЧМ-2026

Стало известно, сыграет ли сборная Ирана на предстоящем чемпионате мира.
- Сообщалось, что иранцы могут бойкотировать турнир из-за нападения США.
- Их соперники по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.
«Сейчас очень трудные времена, но Иран поедет на чемпионат мира. Мы имеем право быть там. У нас нет проблем», – сказал посол Ирана в Испании Реза Забиб.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
Источник: AS