Иран принял окончательное решение по участию в ЧМ-2026

Стало известно, сыграет ли сборная Ирана на предстоящем чемпионате мира.

Сообщалось, что иранцы могут бойкотировать турнир из-за нападения США.

Их соперники по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.

«Сейчас очень трудные времена, но Иран поедет на чемпионат мира. Мы имеем право быть там. У нас нет проблем», – сказал посол Ирана в Испании Реза Забиб.