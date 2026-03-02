Депутат Милонов – о ЧМ-2026: «Брезгливо быть на сходке зависимых куколдов»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов жестко высказался о предстоящем чемпионате мира.

ЧМ-2026 должен пройти в США, Канаде и Мексике следующим летом.

Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.

Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

– Как военный конфликт между США и Ираном может сказаться на чемпионате мира?

– Странно, что Иран только думает, участвовать или нет на чемпионате мира в США. Остров Эпштейна перешeл на футбол. Очередная сходка зависимых куколдов американо-израильской тусовки.

Нормальные люди туда точно не поедут. Настолько мерзко и унизительно сейчас ехать туда. Брезгливо там быть... Мерзкие они, и приличному человеку там делать нечего!

Спасибо большое всем этим идиотам из ФИФА, что оградили Россию, не лишили, а оградили от этого безумия. Если бы мы официально не были отстранены от участия, то, я считаю, мы не должны были бы ехать в нынешней ситуации.