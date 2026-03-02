Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Депутат Милонов – о ЧМ-2026: «Брезгливо быть на сходке зависимых куколдов»

Депутат Милонов – о ЧМ-2026: «Брезгливо быть на сходке зависимых куколдов»

2 марта, 18:24
15

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов жестко высказался о предстоящем чемпионате мира.

  • ЧМ-2026 должен пройти в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

– Как военный конфликт между США и Ираном может сказаться на чемпионате мира?

– Странно, что Иран только думает, участвовать или нет на чемпионате мира в США. Остров Эпштейна перешeл на футбол. Очередная сходка зависимых куколдов американо-израильской тусовки.

Нормальные люди туда точно не поедут. Настолько мерзко и унизительно сейчас ехать туда. Брезгливо там быть... Мерзкие они, и приличному человеку там делать нечего!

Спасибо большое всем этим идиотам из ФИФА, что оградили Россию, не лишили, а оградили от этого безумия. Если бы мы официально не были отстранены от участия, то, я считаю, мы не должны были бы ехать в нынешней ситуации.

  • Накануне Израиль и США нанесли массированные удары по иранской военной инфраструктуре. Цель – недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Есть десятки погибших, включая детей.
  • В ответ Иран наносит удары по американской военной инфраструктуре на Ближнем Востоке – в ОАЭ, Катаре, Кувейте. Там тоже есть погибшие.

Чемпионат мира Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772465992
А месси в классной форме, смотрел его сегодня в МЛС, досадно что эль пистолеро не вышел с ним в старте ❝ И вот я думаю: вся моя жизнь — это разрастающийся круговорот ***еца. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
Mirak92
1772466490
Хуже врага, только Д......Б союзник.
Ответить
Бумбраш
1772466855
Депутат милонов,если вы считаете себя патриотом,наведите порядок в депутатском корпусе
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1772468204
Рыжий мудозвон
Ответить
odoon
1772468604
Со знанием дела говорит
Ответить
mutabor0992
1772470220
Кажись в думе приняли закон о замещении иностранных слов...А ентот вон шпарит.Походу с сайтов для взрослых не вылазит.
Ответить
САДЫЧОК
1772471038
Наведи порядок с судьями и ВАР Милонов, тогда можно будет сказать что , что то полезное сделал и сказал.
Ответить
subbotaspartak
1772472103
Ну вот, объясняй теперь внукам, что такое куколд...Милонов знает.
Ответить
R_a_i_n
1772479367
Как это ни странно, но Иран принял решение ехать на ЧМ.
Ответить
Oldtrafford83
1772515916
Брезгливо там быть... Мерзкие они===После Виталику позвонили на его Iphone 17 Pro Max)))
Ответить
  • Читайте нас: 