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В ФИФА высказались о ситуации в Иране

28 февраля, 23:36
25

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем отреагировал на события в Иране.

  • США сегодня нанесли удары по территории Ирана. В результате ракетных ударов был убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.
  • Иран квалифицировался на чемпионат мира-2026. Турнир будут принимать три страны: США, Канада и Мексика.

«У нас сегодня состоялась встреча, и пока рано комментировать подробно, но мы будем следить за развитием событий по всем вопросам в мире.

В Вашингтоне состоялась жеребьевка финальных матчей, в которой приняли участие все команды, и наше внимание сосредоточено на безопасном проведении чемпионата мира со всеми сборными.

Мы будем продолжать общаться, как всегда, с тремя правительствами [принимающих] стран, как мы делаем это в любом случае. Все будут в безопасности», – сказал Графстрем.

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Источник: ESPN
Чемпионат мира Иран США
Комментарии (25)
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Император 1
1772311054
Лицемеры, все и так знали, что вы скажете
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Интерес
1772311636
Лучше молчите, прихвостни СШВПС!!!
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Пингвины Антарктиды/Форпо
1772312529
Комментарий скрыт модератором
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boris63
1772320158
Ну, в Мексике уже безопасно.
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Император Бомжей
1772337968
Убив лидера Ирана, США и Израиль должны получить бан от ФИФА, отменить чемпионат Мира в США и провести его в Англии, там все готово уже для турнира.
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Oldtrafford83
1772343127
Твари лицемерные, позорище!!!
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Бумбраш
1772346819
Что то мне подсказывает, киздец что будет на ЧМ,не оставят в покое пендосов исламские стражи революции
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BarStep
1772347646
Сравнять с землей вместе с жителями Палестину, украсть президента суверенного государства, напасть без причинно на независимую страну, не видеть геноцида собственного народа огульного нацизма в стране 404 и участвовать на их стороне в уничтожении этого народа - ФИФА считает такое нормой и не вмешивается в «политические» процессы! А страна, которая борется с этим нацизмом и терроризмом отстранена от всех турниров… Красавцы!
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