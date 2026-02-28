В ФИФА высказались о ситуации в Иране

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем отреагировал на события в Иране.

США сегодня нанесли удары по территории Ирана. В результате ракетных ударов был убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

Иран квалифицировался на чемпионат мира-2026. Турнир будут принимать три страны: США, Канада и Мексика.

«У нас сегодня состоялась встреча, и пока рано комментировать подробно, но мы будем следить за развитием событий по всем вопросам в мире.

В Вашингтоне состоялась жеребьевка финальных матчей, в которой приняли участие все команды, и наше внимание сосредоточено на безопасном проведении чемпионата мира со всеми сборными.

Мы будем продолжать общаться, как всегда, с тремя правительствами [принимающих] стран, как мы делаем это в любом случае. Все будут в безопасности», – сказал Графстрем.