РФС объявил об изменениях правил в Кубке России

2 марта, 18:10
10

Российский футбольный союз утвердил новые правила подачи мячей в играх FONBET Кубка России.

Изменения вступят в силу с матчей 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов.

Они должны минимизировать остановки в игре и обеспечить равные условия для обеих команд.

«Согласно обновленному протоколу мячи будут располагаться на земле по периметру поля.

Игроки самостоятельно забирают их с фиксированных позиций. Их будет 11: по две за каждыми воротами, две у боковой линии рядом со скамейками запасных и пять у противоположной линии.

Также один мяч будет находиться у резервного судьи. Задача подающих мячи будет состоять в возвращении мячей на позиции«, – объяснили в РФС.

  • Матчи FONBET Кубка России пройдут на этой неделе.
  • Завтра «Балтика» примет «Зенит» в Пути регионов, остальные игры запланированы на среду и четверг.

Источник: сайт РФС
Россия. Кубок
R_a_i_n
1772464478
Хороший вариант.
Ответить
Skull_Boy
1772464769
А может сразу, по началу матча, Зениту 1-0 будут приписывать
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772465225
РФСПРФ ❝ — Я стараюсь сильно себя не осуждать. — Надо же, как щедро с твоей стороны. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
zigbert
1772465909
Давно бы пора ввести это правило.
Ответить
Бумбраш
1772466475
Да не в мячах дело,а в арбтрах,которые тормозят
Ответить
subbotaspartak
1772472271
Если зенит проиграл, то не считается.
Ответить
ishelonin
1772476236
Из-за бом...жевского юбилея ВАРу дали указания чудить во всех матчах - чтобы в играх с блохастыми не так в глаза бросалось.
Ответить
