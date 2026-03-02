РФС объявил об изменениях правил в Кубке России

Российский футбольный союз утвердил новые правила подачи мячей в играх FONBET Кубка России.

Изменения вступят в силу с матчей 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов.

Они должны минимизировать остановки в игре и обеспечить равные условия для обеих команд.

«Согласно обновленному протоколу мячи будут располагаться на земле по периметру поля.

Игроки самостоятельно забирают их с фиксированных позиций. Их будет 11: по две за каждыми воротами, две у боковой линии рядом со скамейками запасных и пять у противоположной линии.

Также один мяч будет находиться у резервного судьи. Задача подающих мячи будет состоять в возвращении мячей на позиции«, – объяснили в РФС.