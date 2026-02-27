Стадион в Подмосковье заработает 18 миллионов рублей за неделю

«Арена Химки» заработает около 18 миллионов рублей за первую неделю после возобновления российских футбольных турниров.

Она примет сразу четыре матча: «Спартак К» – «Ротор» и «Родина» – «Шинник» – в Первой лиге, матч Второй лиги с участием «Динамо-2» и игру FONBET Кубка России «Арсенал» – «Локомотив». Встреча должна была пройти в Туле, однако поле местной арены было признано непригодным для игры.

Стоимость аренды «Арены Химки» на один матч – около 4 миллионов рублей. Также командам необходимо тренировочное поле – это дополнительно 70 тысяч рублей в час.