Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стадион в Подмосковье заработает 18 миллионов рублей за неделю

Стадион в Подмосковье заработает 18 миллионов рублей за неделю

Сегодня, 15:55

«Арена Химки» заработает около 18 миллионов рублей за первую неделю после возобновления российских футбольных турниров.

Она примет сразу четыре матча: «Спартак К» – «Ротор» и «Родина»«Шинник» – в Первой лиге, матч Второй лиги с участием «Динамо-2» и игру FONBET Кубка России «Арсенал» – «Локомотив». Встреча должна была пройти в Туле, однако поле местной арены было признано непригодным для игры.

Стоимость аренды «Арены Химки» на один матч – около 4 миллионов рублей. Также командам необходимо тренировочное поле – это дополнительно 70 тысяч рублей в час.

  • Кубковая игра «Арсенал» – «Локомотив» пройдет 5 марта и начнется в 18:30 по московскому времени.

Еще по теме:
Появилось обновление по состоянию газона в Туле, откуда убрали матч Кубка России
Матч Кубка России перенесли в Химки 2
Стадион «Арсенала» не допустили к матчу с «Локомотивом» 1
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Кубок Россия. PARI Первая лига Локомотив Арсенал Спартак К Ротор Родина Шинник Динамо-2
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
1
Видео1-й гол года в российском футболе забил Пуси после паса пяткой
19:25
Спартаковец Дмитриев одним словом описал реакцию на увольнение Станковича
19:13
Гонду: «Я был очень заинтересован в ЦСКА и сразу согласился»
18:44
2
В плей-офф ЛЧ одни и те же клубы сыграют 6-й год подряд
18:39
В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт
18:31
3
Спартаковец Дмитриев сообщил, на кого будет учиться
17:59
1
Семак сформулировал смысл жизни
17:51
9
Фото«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона
17:44
3
Сезон в России официально возобновился
17:13
6
Все новости
Все новости
Стадион в Подмосковье заработает 18 миллионов рублей за неделю
15:55
ВидеоПоявилось обновление по состоянию газона в Туле, откуда убрали матч Кубка России
25 февраля
Матч Кубка России перенесли в Химки
24 февраля
2
Стадион «Арсенала» не допустили к матчу с «Локомотивом»
23 февраля
1
Клуб Первой лиги отреагировал на возможный перенос игры Кубка России с командой РПЛ в Химки
22 февраля
ФотоМатч Кубка России могут перенести в Химки из-за плохого состояния поля на одной из арен
22 февраля
6
В «Динамо» назвали единственную задачу на сезон
14 февраля
Тюкавин назвал клуб, на который у него «особенный настрой»
11 февраля
4
Тюкавин заявил, что у «Динамо» есть турнир важнее РПЛ
11 февраля
7
Игрок обматерил Слуцкого и не пожал руку после замены
8 февраля
10
Подробности проекта масштабной реформы Кубка России
2025.12.29 12:20
7
ФотоОпределен календарь матчей Кубка России в марте
2025.12.10 12:42
Известный медиаклуб может закрыться и не сыграть в Кубке России
2025.12.02 12:45
2
КДК запросит объяснения Баринова из-за оскорбительного поведения в игре со «Спартаком»
2025.12.01 11:48
1
Медведев прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России
2025.11.28 19:50
11
Ротенберг: «Вчера поздравил Карпина с прохождением «Зенита» в Кубке России»
2025.11.28 17:36
12
ВидеоМостовой вылетел за рекламный щит после борьбы с Фернандесом
2025.11.28 10:49
Степашин высказался о будущем Гусева в «Динамо» после поражения от «Зенита»
2025.11.28 09:30
6
Горшков объяснил ситуацию с траурными повязками «Зенита»
2025.11.28 08:45
19
Гусев высказался о своем будущем в «Динамо» после поражения от «Зенита»
2025.11.28 08:30
1
ФотоИгроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо» – известна причина
2025.11.28 08:05
16
Только одна команда забила больше пенальти в Кубке России, чем «Зенит»
2025.11.28 01:23
3
ВидеоМостовой раскрыл, как его провоцировал Лунев перед исполнением пенальти
2025.11.28 00:48
3
Лунев одним словом описал игру «Динамо» в матче с «Зенитом»
2025.11.27 23:48
Гусев объяснил кубковое поражение «Динамо» от «Зенита»
2025.11.27 23:23
1
Семак прокомментировал вылет «Зенита» в Путь регионов Кубка России
2025.11.27 23:00
7
ФотоСформированы все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
2025.11.27 22:43
4
ФотоОпределились полуфинальные пары Пути РПЛ Кубка России
2025.11.27 22:35
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 