Радимов оценил шансы «Спартака» побороться за медали и победу в РПЛ

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о перспективах «Спартака».
– То, что есть сейчас в распоряжении Карседо – это игроки на 80 миллионов, которых купили за последний год. По сравнению с этими цифрами даже «Зенит» и ЦСКА выглядят очень экономными.
Полагаю, что «Спартак» когда-то должен был понять, что нужно найти тренера, который будет работать именно с этими футболистами. И когда приглашали Карседо, наверняка ему сказали – если ты согласен с ними без дополнительных покупок работать, то покажи, что ты можешь.
– Логичный подход.
– Именно! И теперь давайте сравним с ЦСКА Челестини. Он полгода отработал, показал, что он умеет, и зимой ему усилили и разнообразили состав. Возможно, и до «Спартака» наконец дошло, что просто покупка игроков не всегда работает.
– Вы ждете, что красно-белые вклинятся в борьбу за медали?
– За медали теоретически могут, но побороться за чемпионство – без шансов.
- Хуан Карлос Карседо стал главным тренером «Спартака» с 5 января. Ранее он возглавлял кипрский «Пафос».
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками после 18 туров. «Зенит» идет вторым (39 очков), далее расположились «Локомотив» (37), ЦСКА (36), «Балтика» (35) и «Спартак» (29).