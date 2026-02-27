Радимов оценил шансы «Спартака» побороться за медали и победу в РПЛ

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о перспективах «Спартака».

– То, что есть сейчас в распоряжении Карседо – это игроки на 80 миллионов, которых купили за последний год. По сравнению с этими цифрами даже «Зенит» и ЦСКА выглядят очень экономными.

Полагаю, что «Спартак» когда-то должен был понять, что нужно найти тренера, который будет работать именно с этими футболистами. И когда приглашали Карседо, наверняка ему сказали – если ты согласен с ними без дополнительных покупок работать, то покажи, что ты можешь.

– Логичный подход.

– Именно! И теперь давайте сравним с ЦСКА Челестини. Он полгода отработал, показал, что он умеет, и зимой ему усилили и разнообразили состав. Возможно, и до «Спартака» наконец дошло, что просто покупка игроков не всегда работает.

– Вы ждете, что красно-белые вклинятся в борьбу за медали?

– За медали теоретически могут, но побороться за чемпионство – без шансов.