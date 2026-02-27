Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов оценил шансы «Спартака» побороться за медали и победу в РПЛ

Радимов оценил шансы «Спартака» побороться за медали и победу в РПЛ

Сегодня, 16:56
12

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о перспективах «Спартака».

– То, что есть сейчас в распоряжении Карседо – это игроки на 80 миллионов, которых купили за последний год. По сравнению с этими цифрами даже «Зенит» и ЦСКА выглядят очень экономными.

Полагаю, что «Спартак» когда-то должен был понять, что нужно найти тренера, который будет работать именно с этими футболистами. И когда приглашали Карседо, наверняка ему сказали – если ты согласен с ними без дополнительных покупок работать, то покажи, что ты можешь.

– Логичный подход.

– Именно! И теперь давайте сравним с ЦСКА Челестини. Он полгода отработал, показал, что он умеет, и зимой ему усилили и разнообразили состав. Возможно, и до «Спартака» наконец дошло, что просто покупка игроков не всегда работает.

– Вы ждете, что красно-белые вклинятся в борьбу за медали?

– За медали теоретически могут, но побороться за чемпионство – без шансов.

  • Хуан Карлос Карседо стал главным тренером «Спартака» с 5 января. Ранее он возглавлял кипрский «Пафос».
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками после 18 туров. «Зенит» идет вторым (39 очков), далее расположились «Локомотив» (37), ЦСКА (36), «Балтика» (35) и «Спартак» (29).

Еще по теме:
Карседо сформулировал три принципа футбола «Спартака» в 2026 году 7
Ещенко оценил шансы «Спартака» выиграть трофеи в этом сезоне 2
Мостовой – о Карседо в «Спартаке»: «Выиграет три игры – будут на руках носить» 4
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1772201609
"Мене давали две медали : одну не взял, другу не дали"...
Ответить
NewLife
1772202341
Кому как не Буланову оценивать Спартак на Бомбардире прямо из вашей любимой интернет помойки РБ Спорт( Оценивай псевдо юбилейных псевдо чемпионов.
Ответить
СильныйМозг
1772203846
За картонные медали и талоны к проктологу, вот за что будет бороться спартак.
Ответить
Plyash
1772204306
Ты что , про детский спорт совсем забыл , Порнобуланов ? Иди работай в свой Зенит , СрачТВ-й прихвостень , видеть тебя уже тошно в ящике .
Ответить
ПалкоВводецъ007
1772205541
спартак существует как игрушка мазутного народного достояния. Они каждый сезон тратят не меньше Зенита, а в итоге пук и нюхают они как минимум у 5 команд впереди. Гыгыгы
Ответить
andr45
1772206709
Радимов, как и все газпромовские шавки, злонамеренно лжет) В сезоне 2024-2025 «Спартак» потратил на трансферы 57,1 млн евро. Расходы же «Zenitе» за тот же период значительно меньше - жалкие 91,16 млн евро.
Ответить
Бумбраш
1772208650
буланиха с хеничем что ли соревнуется,кто большая "в бочке затычка"
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
1
Видео1-й гол года в российском футболе забил Пуси после паса пяткой
19:25
Спартаковец Дмитриев одним словом описал реакцию на увольнение Станковича
19:13
Гонду: «Я был очень заинтересован в ЦСКА и сразу согласился»
18:44
2
В плей-офф ЛЧ одни и те же клубы сыграют 6-й год подряд
18:39
В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт
18:31
3
Спартаковец Дмитриев сообщил, на кого будет учиться
17:59
1
Семак сформулировал смысл жизни
17:51
9
Фото«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона
17:44
3
Сезон в России официально возобновился
17:13
6
Все новости
Все новости
Легенда «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру
20:12
ФотоТалалаев с трибуны смотрит матч «Балтики» с «Зенитом»
20:03
Болельщики «Зенита» отреагировали на юбилей Семака
19:37
1
ВидеоГенич выложил самоироничное видео на тему скандала вокруг себя
19:01
В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт
18:31
3
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Балтика»: 27 февраля 2026
18:19
9
Смородская прокомментировала «наезд» Тикнизяна на Галактионова
18:18
ВидеоГлушаков посмеялся над своими лыжными навыками
18:09
Спартаковец Дмитриев сообщил, на кого будет учиться
17:59
1
Семак сформулировал смысл жизни
17:51
9
Акинфеев поставил Галицкого выше Гинера в рейтинге влиятельности
17:39
Ветеран ЦСКА определил, как поступить с устроившим дебош Агаповым
17:25
Радимов оценил шансы «Спартака» побороться за медали и победу в РПЛ
16:56
12
13 российским судьям предъявлены обвинения во влиянии на результаты 22 матчей
16:02
13
РПЛ заняла 2-е место в Европе по прочим доходам
15:49
7
Карседо сформулировал три принципа футбола «Спартака» в 2026 году
15:44
38
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 28 февраля 2026
15:43
Где смотреть матч «Локомотив» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 28 февраля 2026
15:40
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 28 февраля 2026
15:38
Где смотреть матч «Оренбург» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 28 февраля 2026
15:36
Стало известно, сколько весит Вера после сборов
15:36
Названы судьи, которых не допустили до работы в РПЛ в оставшейся части сезона
14:39
10
Семин сказал, кто будет бороться за золото в РПЛ
14:09
8
Ещенко оценил шансы «Спартака» выиграть трофеи в этом сезоне
13:49
2
Карасев объяснил, почему допускал ошибки в прошлом сезоне
13:35
5
Жена Семака поздравила мужа с юбилеем: «Личностная трансформация – до интеллигентного эстета с безупречным вкусом»
13:23
4
Стало известно, будет ли ЦСКА подписывать защитника «Пари НН»
12:50
1
Миллер высказался о будущем Семака в «Зените» на 50-летие тренера
12:17
44
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 