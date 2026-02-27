Карседо сформулировал три принципа футбола «Спартака» в 2026 году

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо сказал, каким будет футбол его команды.

– Интенсивность и футбол Карседо – неотъемлемые понятия?

– Речь не о футболе Карседо. Речь о современном футболе в принципе. Команда может быть техничной и обученной, но без должного уровня физической подготовки не получится достичь результатов.

Мы должны доминировать не только на мяче, но и без мяча. Играть высоко, идти в отбор как можно быстрее, создавать моменты и позиционно, и в контратаках. Если говорить о показателях, то команда дошла до хорошего уровня интенсивности. Мы получили те цифры, которые хотели.

– «Спартак»-2026 – каким он будет?

– Страсть, интенсивность, доминирование – вот наши принципы. При этом всегда должен быть план «Б». Контратаки тоже могут быть грозным оружием. В общем, мы должны уметь меняться в зависимости от обстоятельств.