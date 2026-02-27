Введите ваш ник на сайте
  • Карседо сформулировал три принципа футбола «Спартака» в 2026 году

Карседо сформулировал три принципа футбола «Спартака» в 2026 году

Сегодня, 15:44
38

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо сказал, каким будет футбол его команды.

– Интенсивность и футбол Карседо – неотъемлемые понятия?

– Речь не о футболе Карседо. Речь о современном футболе в принципе. Команда может быть техничной и обученной, но без должного уровня физической подготовки не получится достичь результатов.

Мы должны доминировать не только на мяче, но и без мяча. Играть высоко, идти в отбор как можно быстрее, создавать моменты и позиционно, и в контратаках. Если говорить о показателях, то команда дошла до хорошего уровня интенсивности. Мы получили те цифры, которые хотели.

– «Спартак»-2026 – каким он будет?

– Страсть, интенсивность, доминирование – вот наши принципы. При этом всегда должен быть план «Б». Контратаки тоже могут быть грозным оружием. В общем, мы должны уметь меняться в зависимости от обстоятельств.

  • Карседо стал главным тренером «Спартака» 5 января.
  • В 19-м туре РПЛ красно-белые сыграют в гостях с «Сочи» 1 марта. Начало в 16:30 по московскому времени.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Карседо Хуан Карлос
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1772196693
Какие в секте сначала поют бравурные мантры, медальки примеряют! А в итоге один пук, смех, Золотой дождь и ссаная тряпка физруку. Гыгыгы
Ответить
...уефан
1772196954
...ну-да, ну-да. Вот только на план "Б" нужен нап из серии "А" и вратарь из лиги "1"...
Ответить
Красногорск_Фан
1772197260
«Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва — в Старые Васюки» (с) Остапа понесло
Ответить
Интерес
1772197532
К концу турнира , видимо, появится новый устойчивый термин(наряду с "сексуальным", "романтическим", "чемпионским" и т.д.)-"карседский футбол".
Ответить
СильныйМозг
1772199637
У мясных действует единственный принцип, лучшее влагалище, это попа у товарища.
Ответить
Прокс
1772200759
Мы должны дом и нировать,в за..адницу!!;!Карседо, доминируйте!!!Москва- швейный недоклуб!!!
Ответить
Умнюша
1772202051
Ньдя!!! Ссать на ромбик!!!!!
Ответить
slavа0508
1772203076
На словах хорошо . посмотрим в деле ...
Ответить
Цугундeр
1772203716
)) Достаточно трёх заповедей..)Из десяти. Не делай себе кумира.. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Не кради.)
Ответить
ySS
1772211849
Очередной "растущий" специалист из европы будет ставить свою игру команде. Удачи ему, конечно, но если не получится, свалит с хорошей неустойкой, если получится, найдут место в середняке из италии, испании...
Ответить
