  • Главная
  • Новости
  • Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Балтикой»

Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Балтикой»

27 февраля, 21:53
30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Балтикой» в 19-м туре чемпионата России (1:0).

«Очень важная и трудная игра, с минимумом явных голевых моментов. Подходы были, но завершающей передачи качественной в последней трети нам не хватало, чтобы создавать больше. Первый матч (после перерыва) всегда сложный вне зависимости от того, сколько и как готовишься. Обычно команды вкатываются в сезон довольно хорошо готовыми физически, вскрывать оборону команды, которая количеством и качеством умеет обороняться, достаточно сложно. Главное, что победили, сделали шажочек вперед, будем готовиться к следующему матчу.

Игра новичков? Думаю, не до конца влились в ритм нашего чемпионата, но видно, что качественные игроки, нужно время. Ни один игрок за две недели‑месяц полноценно не вольется качественно в игру команды не будет готов оптимально. Через игровую практику, матчи будут набирать ребята», – сказал Семак.

  • У «Балтики» во 2-м тайме отменили гол из-за пассивного офсайда.
  • Затем «Зенит» забил единственный мяч во встрече.
  • «Зенит» вышел на первое место как минимум до завтра, 28 февраля.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Балтика Семак Сергей
Комментарии (30)
vvv123
1772219251
Каким ты был, Сёма, таким остался. Все хуже, хуже и хуже. Твои бразилы-образилы ничуть не лучше наших пацанов из 2-ой лиги в Балтике!
Ответить
Айболид
1772219312
скандальный ? ну понятно -"Москва" старается ,но и "господа" из бомбардира стараются не отставать .
Ответить
Semenycch
1772219526
Менеджеры - провокаторы этого сайта, измените уже турнирную таблицу!
Ответить
polt
1772219770
Какой то не хороший осадочек от игры остался
Ответить
Medved2468
1772220651
ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ!
Ответить
vvv123
1772221832
А почему победа скандальная? Победа и есть победа, 3 очка в таблице!
Ответить
Volrad777
1772221983
Недотренер позорный
Ответить
saf05
1772222808
Серёжа если у тебя есть совесть , уйди и не позорься.
Ответить
Strige
1772223395
Семак... Я все понимаю, но мы же заплатили... Рынок, все честно..
Ответить
boris63
1772242914
Заголовок не соответствует содержанию статьи, егэшники с бомбы в своём репертуаре.
Ответить
