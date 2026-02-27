Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Балтикой» в 19-м туре чемпионата России (1:0).

«Очень важная и трудная игра, с минимумом явных голевых моментов. Подходы были, но завершающей передачи качественной в последней трети нам не хватало, чтобы создавать больше. Первый матч (после перерыва) всегда сложный вне зависимости от того, сколько и как готовишься. Обычно команды вкатываются в сезон довольно хорошо готовыми физически, вскрывать оборону команды, которая количеством и качеством умеет обороняться, достаточно сложно. Главное, что победили, сделали шажочек вперед, будем готовиться к следующему матчу.

Игра новичков? Думаю, не до конца влились в ритм нашего чемпионата, но видно, что качественные игроки, нужно время. Ни один игрок за две недели‑месяц полноценно не вольется качественно в игру команды не будет готов оптимально. Через игровую практику, матчи будут набирать ребята», – сказал Семак.