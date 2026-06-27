В «Рубине» отреагировали на интерес «Спартака» к Даку

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался об интересе «Спартака» к форварду Мирлинду Даку.

«Предложения от «Спартака» по Даку не было, а об интересе я не считаю нужным говорить, потому что нужно рассматривать конкретное предложение.

Чтобы мы продали Даку, нужно такое предложение, которое устроит клуб и футболиста», – сказал функционер.