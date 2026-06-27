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В «Рубине» отреагировали на интерес «Спартака» к Даку

Сегодня, 11:21
3

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался об интересе «Спартака» к форварду Мирлинду Даку.

«Предложения от «Спартака» по Даку не было, а об интересе я не считаю нужным говорить, потому что нужно рассматривать конкретное предложение.

Чтобы мы продали Даку, нужно такое предложение, которое устроит клуб и футболиста», – сказал функционер.

  • 28-летний Даку в минувшем сезоне провел за «Рубин» 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
  • Срок его контракта с казанцами рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 9 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Даку Мирлинд
Комментарии (3)
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Литейный 4 (returned)
1782550545
Попадёт Даку в свинарню и попортят его антинародные. Гыгыгы
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NewLife
1782551034
Кто-то пукнет не по делу, а журналюги нюхают и обуждают.
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FCSpartakM
1782551638
Рубин второй год пытается Даку слить за 10+ мультов, отсюда и слухи
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