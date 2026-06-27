В «Рубине» отреагировали на интерес «Спартака» к Даку

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался об интересе «Спартака» к форварду Мирлинду Даку.
«Предложения от «Спартака» по Даку не было, а об интересе я не считаю нужным говорить, потому что нужно рассматривать конкретное предложение.
Чтобы мы продали Даку, нужно такое предложение, которое устроит клуб и футболиста», – сказал функционер.
- 28-летний Даку в минувшем сезоне провел за «Рубин» 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
- Срок его контракта с казанцами рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 9 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»