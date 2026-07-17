Турецкий клуб рассмотрит аренду игрока, в котором заинтересован «Зенит»

«Галатасарай» рассматривает вариант с арендой полузащитника «Ботафого» Данило с обязательным выкупом за сумму около 25 миллионов евро.

На хавбека бразильского клуба также претендуют «Зенит», «Ньюкасл» и «Палмейрас».

25-летний Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах за сборную Бразилии, в каждом из которых выходил на замену.