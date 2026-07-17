Турецкий клуб рассмотрит аренду игрока, в котором заинтересован «Зенит»

«Галатасарай» рассматривает вариант с арендой полузащитника «Ботафого» Данило с обязательным выкупом за сумму около 25 миллионов евро.
На хавбека бразильского клуба также претендуют «Зенит», «Ньюкасл» и «Палмейрас».
25-летний Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах за сборную Бразилии, в каждом из которых выходил на замену.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
- В этом году он провел за клуб 24 матча, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок контракта бразильца с «Ботафого» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: страница Эрдема Ачикгеза в соцсети X