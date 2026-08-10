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  • Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»

Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»

10 августа, 00:01
22

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на поражение от «Родины» в 3-м туре РПЛ.

  • Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась поражением сине-бело-голубых со счетом 1:2.
  • На гол Максима Глушенкова дебютанты РПЛ ответили дублем Артура Гарибяна.
  • Это первая победа «Родины» в истории чемпионата России.

«Вот как бывает, когда кто-то забывает выйти на тайм из раздевалки. Причем всем трудовым коллективом. Бывает.

Жаль, что с «Зенитом» это «бывает» как-то часто происходить стало.

Да, там что-то не забили в первом тайме. Да, фактически весь тайм была одна большая атака. 10 угловых. 50-й гол Глушенкова в РПЛ. Дивеев говорит, что игра легко дается. Ведь не соврал даже. Но толку-то.

Беда не в том, что пропустили два за минуту. Опять же – всякое в футболе бывает.

Грустно, что после этого началась паника. «Зенит» напомнил школьника, который разбил любимую мамину вазу случайно и за пять минут до ее прихода с работы пытается как-то скотчем, тремя гвоздями и присказкой «ля, может можно как-нибудь склеить» решить проблему.

А чаще всего оно так не решается.

И как и говорили после 8:0 на старте – есть вопросы по реализации (сегодня сказалось) и по обороне (тоже сказалось).

И одна мысль, которая не покидала голову весь матч: если верхнюю часть Соболева совместить с нижней частью Аугусто, то будет прямо хороший нападающий. Во всех иных конфигурациях как будто пока не очень.

Ну что делать, болеем за кумиров дальше», – написали болельщики.

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Родина Зенит
Комментарии (22)
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raritet
1786310291
Лично я по некоторым повторам увидел слив : оборонцы как бы исполняют роли манекенов , стараясь не мешать атаке Родины. Отчетливо видно при втором взятии ворот. А может быть уже надоел им этот ногомяч, такое ощущение, что в самом деле нужна смена тренерского состава целиком.
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kazak1975
1786311828
Травоед слил игру, даже спрятался в подтрибунном помещении, хотя игра начиналась 1к10. Нахрена такой ... (тренер) большой команде? Ссыкло.
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FWSPM
1786312621
"если верхнюю часть Соболева совместить с нижней частью Аугусто, то будет прямо хороший нападающий" это прям в яблочко ахахах
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boris63
1786320376
Да, не всё коту масленица.
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aldo conte
1786324839
Пример "Родины" другим командам наука. Можно обыгрывать миллионеров даже на их поле.
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ТяжелаяАртиллерия
1786329098
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Фердя
1786339400
Пусть Семак работает и дальше, Зенит мне понравился своей жаждой победы и великолепной игрой Соболева!
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_Sasha_
1786342992
Вратарь у нас ещё та нулина..
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Интерес
1786343975
КАкой юмор-космического уровня!
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Garrincha58
1786345949
Вот бы в следующем туре Динамо их наказало было бы кстати, а потом Спартак глядишь может и подвижки начались в неадекватном тренерском составе
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