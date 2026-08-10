Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на поражение от «Родины» в 3-м туре РПЛ.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась поражением сине-бело-голубых со счетом 1:2.

На гол Максима Глушенкова дебютанты РПЛ ответили дублем Артура Гарибяна.

Это первая победа «Родины» в истории чемпионата России.

«Вот как бывает, когда кто-то забывает выйти на тайм из раздевалки. Причем всем трудовым коллективом. Бывает.

Жаль, что с «Зенитом» это «бывает» как-то часто происходить стало.

Да, там что-то не забили в первом тайме. Да, фактически весь тайм была одна большая атака. 10 угловых. 50-й гол Глушенкова в РПЛ. Дивеев говорит, что игра легко дается. Ведь не соврал даже. Но толку-то.

Беда не в том, что пропустили два за минуту. Опять же – всякое в футболе бывает.

Грустно, что после этого началась паника. «Зенит» напомнил школьника, который разбил любимую мамину вазу случайно и за пять минут до ее прихода с работы пытается как-то скотчем, тремя гвоздями и присказкой «ля, может можно как-нибудь склеить» решить проблему.

А чаще всего оно так не решается.

И как и говорили после 8:0 на старте – есть вопросы по реализации (сегодня сказалось) и по обороне (тоже сказалось).

И одна мысль, которая не покидала голову весь матч: если верхнюю часть Соболева совместить с нижней частью Аугусто, то будет прямо хороший нападающий. Во всех иных конфигурациях как будто пока не очень.

Ну что делать, болеем за кумиров дальше», – написали болельщики.