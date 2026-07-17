Назван главный конкурент «Зенита» в борьбе за Данило

«Ботафого» пытается завершить продажу полузащитника Данило в «Ньюкасл» или «Зенит».

Оба клуба ведут переговоры с руководством риодежанейрцев.

«Зенит», по сути, уже достиг договоренности по сумме в 40 миллионов евро, которую хочет «Ботафого». Но сложность состоит в достижении соглашения с самим игроком, который предпочел бы выступать в одном из топовых европейских чемпионатов.

«Ньюкасл» пока не делал официального предложения по Данило, поскольку хотел подписать его не раньше завершения переговоров о переходе итальянца Сандро Тонали в «Тоттенхэм».

В «Ботафого» считают, что переговоры могут быть успешны, если «сороки» продадут Бруно Гимарайнса в «Арсенал». Отмечается, что трансферы Бруно и Данило будут связаны, поскольку с игроками работает одна группа агентов.

«Палмейрас» предлагал за Данило 20 миллионов евро и защитника Навеса, но это не устроило «Ботафого». Вариант с переходом хавбека в клуб из Сан-Паулу рассматривается только если игрок не сможет перейти в европейский клуб.