Назван главный конкурент «Зенита» в борьбе за Данило

«Ботафого» пытается завершить продажу полузащитника Данило в «Ньюкасл» или «Зенит».
Оба клуба ведут переговоры с руководством риодежанейрцев.
«Зенит», по сути, уже достиг договоренности по сумме в 40 миллионов евро, которую хочет «Ботафого». Но сложность состоит в достижении соглашения с самим игроком, который предпочел бы выступать в одном из топовых европейских чемпионатов.
«Ньюкасл» пока не делал официального предложения по Данило, поскольку хотел подписать его не раньше завершения переговоров о переходе итальянца Сандро Тонали в «Тоттенхэм».
В «Ботафого» считают, что переговоры могут быть успешны, если «сороки» продадут Бруно Гимарайнса в «Арсенал». Отмечается, что трансферы Бруно и Данило будут связаны, поскольку с игроками работает одна группа агентов.
«Палмейрас» предлагал за Данило 20 миллионов евро и защитника Навеса, но это не устроило «Ботафого». Вариант с переходом хавбека в клуб из Сан-Паулу рассматривается только если игрок не сможет перейти в европейский клуб.
- 25-летний Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах за сборную Бразилии, в каждом из которых выходил на замену.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
- В этом году он провел за клуб 24 матча, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок контракта бразильца с «Ботафого» рассчитан до середины 2029 года.