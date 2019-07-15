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Бразилия. Серия А
Команды
Гремио
Данило
€ 2,50 млн
Данило
Гремио
28 февраля 1996 (30)
#15 | Полузащитник
183 см
Бразилия
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Публикации
Назван главный конкурент «Зенита» в борьбе за Данило
17 июля
3
«Зенит» и «Ботафого» могут обменяться полузащитниками
16 июля
2
Игрок сборной Бразилии не отказывал «Зениту»
16 июля
4
Данило принял решение по предложению «Зенита»
15 июля
19
«Зенит» планирует купить бразильца за 35 миллионов
22 мая
15
У «Зенита» попросят 40 миллионов за хавбека сборной Бразилии
29 апреля
4
Игрок сборной Бразилии отверг первое предложение «Зенита»
17 апреля
11
«Зенит» определился с заменой для Вендела
14 апреля
14
Игрок, которым интересовался «Зенит», не хочет выступать в России
18 января
5
ЦСКА отказался от аренды опорника Данило по решению Гончаренко
2021.02.05 11:15
2
Агент: ЦСКА не договорился с «Ниццей» о сумме выкупа полузащитника Данило
2021.02.02 21:32
4
«Чемпионат»: Данило не перейдет из «Ниццы» в ЦСКА
2021.01.30 15:30
7
Агент Данило: «Медосмотр для ЦСКА? Данило находится в расположении «Ниццы»
2021.01.29 08:59
«СЭ»: полузащитник «Ниццы» Данило прошел медосмотр для ЦСКА
2021.01.29 00:35
8
Агент Данило – о ЦСКА: «До сих пор ничего не решено»
2021.01.28 22:38
Le10sport: ЦСКА договорился с «Ниццей» об аренде Данило
2021.01.23 20:47
3
Агент хавбека «Ниццы» Данило: «Мы близки к соглашению с ЦСКА по аренде с правом выкупа»
2021.01.21 18:01
2
Metaratings: ЦСКА сделал официальное предложение «Ницце» по Данило. Ему предлагают 1,6 миллиона за полгода
2021.01.17 15:02
3
Агент: «Общаемся с ЦСКА по трансферу Данило»
2021.01.12 13:15
2
«Чемпионат»: ЦСКА арендует полузащитника «Милана» Крунича, если не сможет подписать Данило
2021.01.12 12:57
3
ЦСКА близок к аренде полузащитника «Ниццы» Данило с правом выкупа
2021.01.12 11:48
Журналист Лонгари: ЦСКА ведет переговоры о подписании полузащитника «Ниццы» Данило
2021.01.11 23:41
3
Фото
«Манчестер Сити» купил Канселу за 65 миллионов. Данило ушел в «Ювентус» за 37
2019.08.07 23:06
7
Данило может отправиться в «Ювентус» в качестве платы за Канселу
2019.06.23 16:10
3
Семеду – в шорт-листе «Ювентуса». Отступные за защитника «Барселоны» – 100 миллионов
2019.06.10 21:43
5
В случае перехода Менди в «Манчестер Сити» траты клуба на игроков защиты за три года превысят 300 миллионов
2017.07.23 12:43
4
Зидан: «Данило сыграл не настолько плохо, как об этом говорят»
2016.04.08 22:45
Данило: «Жаль, что «Валенсия» не смогла добиться необходимого результата»
2015.12.10 08:14
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