«СЭ»: полузащитник «Ниццы» Данило прошел медосмотр для ЦСКА

Хавбек «Ниццы» Данило близок к переходу в ЦСКА, утверждает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 24-летний футболист успешно прошел медицинское обследование для московского клуба.

Ожидается, что в ближайшее время бразилец присоединится к новой команде.

Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился о полугодичной аренде Данило с правом выкупа за 10 миллионов евро.