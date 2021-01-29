«СЭ»: полузащитник «Ниццы» Данило прошел медосмотр для ЦСКА

Хавбек «Ниццы» Данило близок к переходу в ЦСКА, утверждает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, 24-летний футболист успешно прошел медицинское обследование для московского клуба.
Ожидается, что в ближайшее время бразилец присоединится к новой команде.
Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился о полугодичной аренде Данило с правом выкупа за 10 миллионов евро.
- В текущем сезоне полузащитник провел за «Ниццу» всего пять матчей.
- Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»