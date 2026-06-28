Карседо напутствовал игроков «Спартака» перед выездом из Тарасовки

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выступил перед командой по случаю окончанию первого летнего сбора в Тарасовке.

Теперь команда переезжает на базу в Тушино, где будет дальше готовиться к сезону.

«Мотивация тоже важна, но главное – дисциплина. Порой вам может не хотеться выкладываться: «Сегодня я что-то не в настроении это делать». Но вы продолжаете делать. Иногда бывает сложно, но нужно работать», – сказал Карседо в ролике в телеграм-канале «Спартака».