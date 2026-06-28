Карседо напутствовал игроков «Спартака» перед выездом из Тарасовки

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выступил перед командой по случаю окончанию первого летнего сбора в Тарасовке.
Теперь команда переезжает на базу в Тушино, где будет дальше готовиться к сезону.
«Мотивация тоже важна, но главное – дисциплина. Порой вам может не хотеться выкладываться: «Сегодня я что-то не в настроении это делать». Но вы продолжаете делать. Иногда бывает сложно, но нужно работать», – сказал Карседо в ролике в телеграм-канале «Спартака».
- В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России.
- «Спартак» занял четвертую строчку – претендовал на тройку вплоть до последнего тура.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля. В 1-м туре «Спартак» сыграет с «Родиной» – новичком высшей лиги.
- «Спартак» не брал чемпионат России с 2017 года, когда было взято золото под руководством Массимо Карреры.
- С января «Спартак» тренирует испанский тренер Хуан Карлос Карседо. Ранее он был в кипрском «Пафосе», выводил его в основной этап Лиги чемпионов.
Источник: Sport24