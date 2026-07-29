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В сборной России может появиться еще один бразилец

Сегодня, 17:41
12

Полузащитник «Динамо» Бителло не против выступать за сборную России.

– Твоя цитата: «Если продолжу чувствовать себя здесь комфортно, то почему бы и не получить гражданство РФ? Может быть, я даже смогу играть за сборную России». Что сейчас с этой идеей?

– Все еще не исключаю, что получу российское гражданство. Не вижу причин, почему этого не надо делать. Прямо сейчас я об этом не думаю, но в будущем – почему нет. Я не исключаю возможность получить паспорт и даже играть за сборную России. Все зависит от того, будет ли у меня предложение из Бразилии.

– Если будет альтернатива, как у Сантоса, тоже выберешь Бразилию?

– Все зависит от ситуации. Сейчас в принципе сложно размышлять, потому что сборная России не играет в официальных турнирах. Если ситуация изменится, то выбрать будет сложнее. Я верю, что еще способен попасть в сборную Бразилии, но там очень высокая конкуренция на моей позиции. В сборной Бразилии собраны одни из лучших игроков в мире.

  • Бразилец в «Динамо» с осени 2023 года.
  • Футболиста купили у «Гремио» за 10 миллионов евро.
  • Сейчас 26-летний игрок стоит 15 миллионов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Динамо Россия Бителло
Комментарии (12)
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VVM1964
1785337303
А смысл ?...
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Император 1
1785337507
Нет, нет и ещё раз нет, не надо нам африканцев и латиносов!
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andrei-sarap-yandex
1785337803
браво ...так держать...если русские не могут играть...
Ответить
Просто-333
1785338353
Бразилы бесславно вылетели на ЧМ. И на кой они в нашей сборной. Так и наши сами могут
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NewLife
1785338456
Возраст подходит для сво, вперед!😃
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Томик
1785340310
"Всё зависит от того, будет ли у меня предложение из Бразилии." Одной этой фразы достаточно, чтобы никогда не рассматривать выдачу ему гражданства Российской Федерации.
Ответить
subbotaspartak
1785342295
В предыдущей статье я сделал заметку об анекдотах. Продолжаю.
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zigbert
1785343249
Бителло готов выступать за сборную России но есть нюансы.
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R_a_i_n
1785343342
Ну вот нах он нужен??
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