В сборной России может появиться еще один бразилец

Полузащитник «Динамо» Бителло не против выступать за сборную России.

– Твоя цитата: «Если продолжу чувствовать себя здесь комфортно, то почему бы и не получить гражданство РФ? Может быть, я даже смогу играть за сборную России». Что сейчас с этой идеей?

– Все еще не исключаю, что получу российское гражданство. Не вижу причин, почему этого не надо делать. Прямо сейчас я об этом не думаю, но в будущем – почему нет. Я не исключаю возможность получить паспорт и даже играть за сборную России. Все зависит от того, будет ли у меня предложение из Бразилии.

– Если будет альтернатива, как у Сантоса, тоже выберешь Бразилию?

– Все зависит от ситуации. Сейчас в принципе сложно размышлять, потому что сборная России не играет в официальных турнирах. Если ситуация изменится, то выбрать будет сложнее. Я верю, что еще способен попасть в сборную Бразилии, но там очень высокая конкуренция на моей позиции. В сборной Бразилии собраны одни из лучших игроков в мире.