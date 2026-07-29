Реакция УЕФА на попытку Инфантино «купить» федерации и продать ЧМ

УЕФА опубликовал заявление на фоне попыток президента ФИФА Джанни Инфантино заручиться поддержкой федераций.

Инфантино задумал продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Сегодня стало известно о крайнем сроке, установленном ФИФА для поддержки предложений ассоциаций, в противном случае предложение о единовременной выплате будет отозвано, что само за себя говорит об этом плане.

Однако, проведя обсуждения со многими заинтересованными сторонами в мире футбола, УЕФА понимает, что существует значительное и растущее противодействие схеме ФИФА. ФИФА не может продолжать использовать наш спорт для обогащения себя и своих друзей. Мы можем развивать игру правильно. Пришло время уделить приоритетное внимание ассоциациям, клубам, лигам, игрокам и болельщикам», – написал УЕФА в соцсети Х.