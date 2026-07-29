Реакция УЕФА на попытку Инфантино «купить» федерации и продать ЧМ

УЕФА опубликовал заявление на фоне попыток президента ФИФА Джанни Инфантино заручиться поддержкой федераций.
Инфантино задумал продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.
«Сегодня стало известно о крайнем сроке, установленном ФИФА для поддержки предложений ассоциаций, в противном случае предложение о единовременной выплате будет отозвано, что само за себя говорит об этом плане.
Однако, проведя обсуждения со многими заинтересованными сторонами в мире футбола, УЕФА понимает, что существует значительное и растущее противодействие схеме ФИФА. ФИФА не может продолжать использовать наш спорт для обогащения себя и своих друзей. Мы можем развивать игру правильно. Пришло время уделить приоритетное внимание ассоциациям, клубам, лигам, игрокам и болельщикам», – написал УЕФА в соцсети Х.
- Ранее газета The Times сообщила, что Инфантино намерен реализовать схему, способную принести ему лично десятки миллионов фунтов.
- Речь идет о создании отдельной компании, которая возьмет под управление ключевые турниры организации – мужской и женский чемпионаты мира, а также клубный чемпионат мира.
- Как утверждает издание, при подготовке плана ФИФА консультировалась с людьми из окружения президента США Дональда Трампа.