ФИФА начала масштабное разбирательство в отношении сборной Аргентины

ФИФА открыла дисциплинарное дело против Ассоциации футбола Аргентины (AFA) после полуфинального матча чемпионата мира-2026 со сборной Англии (2:1).
Об этом рассказал журналист BBC Sport Дэйл Джонсон в соцсети X. По его данным, аргентинской стороне вменяют три нарушения: использование спортивного события для демонстраций неспортивного характера, недостойное поведение команды, а также дискриминацию и расистские оскорбления.
Поводом для разбирательства стал баннер, который футболисты сборной Аргентины вынесли на поле после победы над англичанами. На плакате значилось: «Мальвинские острова – аргентинские».
- Чемпионат мира-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
- Обладателем трофея стала сборная Испании, обыгравшая Аргентину в финале (1:0 в дополнительное время).
- Аргентина не смогла защитить титул.
Источник: «Бомбардир»