ФИФА начала масштабное разбирательство в отношении сборной Аргентины

ФИФА открыла дисциплинарное дело против Ассоциации футбола Аргентины (AFA) после полуфинального матча чемпионата мира-2026 со сборной Англии (2:1).

Об этом рассказал журналист BBC Sport Дэйл Джонсон в соцсети X. По его данным, аргентинской стороне вменяют три нарушения: использование спортивного события для демонстраций неспортивного характера, недостойное поведение команды, а также дискриминацию и расистские оскорбления.

Поводом для разбирательства стал баннер, который футболисты сборной Аргентины вынесли на поле после победы над англичанами. На плакате значилось: «Мальвинские острова – аргентинские».