Евсеев самоиронично прокомментировал лидерство «Динамо Мх» в РПЛ

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев высказался о лидерстве команды в РПЛ.

– Команда сейчас на первом месте. Она готова к борьбе за что‑то большее, чем выживание. Топ‑5, например?

– Да ладно? Надо сфотографировать и на стену повесить. Мы знаем наше место. Мы хотим выигрывать, добиваться положительного результата. Наши игроки растут. Касинтура вырос и ушел в серьезную команду, Пальцев ушел в команду‑чемпион. Их никто не знал. Табидзе ушел, лидеры уходят, а команда остается.