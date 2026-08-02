Евсеев самоиронично прокомментировал лидерство «Динамо Мх» в РПЛ

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев высказался о лидерстве команды в РПЛ.
– Команда сейчас на первом месте. Она готова к борьбе за что‑то большее, чем выживание. Топ‑5, например?
– Да ладно? Надо сфотографировать и на стену повесить. Мы знаем наше место. Мы хотим выигрывать, добиваться положительного результата. Наши игроки растут. Касинтура вырос и ушел в серьезную команду, Пальцев ушел в команду‑чемпион. Их никто не знал. Табидзе ушел, лидеры уходят, а команда остается.
- «Динамо Мх» во 2-м туре РПЛ победило «Локомотив» (2:1).
- Евсеев в команде с декабря.
- Махачкалинцы проводят третий сезон в РПЛ подряд.
Источник: «Матч ТВ»