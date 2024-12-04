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Вадим Евсеев
Вадим Евсеев
Завершил карьеру
8 января 1976 (50)
#16 | Защитник
180 см | 82 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Названа лучшая связка нападающих в истории чемпионатов России по голевым пасам
2024.12.04 09:30
1
В РФС подтвердили назначение Мостового в сборную Пути РПЛ Кубка России
2023.11.29 10:26
4
Видео
«Хоть чему-то научил!» Евсеев пошутил об остановившем мяч задом Круговом
2020.09.15 16:37
2
Евсеев – о неудачах «Уфы» на старте сезона: «Надо признать, что нам катастрофически не хватает игроков»
2020.08.27 13:21
4
Евсеев – о календаре РПЛ: «Почему в феврале играем в Екатеринбурге? Зимой должны играть в южных городах»
2020.07.29 09:57
10
Евсеев: «Слуцкий обещает сбросить 10 килограммов? А я пойду на чердак и сброшу шифер вниз»
2020.04.15 08:05
3
Фото
Евсеев: «Уфа – один из лучших клубов страны. С шестикратными чемпионами России в последний год на равных»
2020.03.31 21:58
1
Сенников – о «Локомотиве» начала 2000-х: «Так и жили: один в караоке поет, другой любовью занимается»
2019.10.25 09:32
5
Пошкус: «Евсеев активно подтягивает молодежь в основу «Амкара»
2018.04.04 14:51
1
Муслин: «У Евсеева все получится в «Амкаре»
2018.03.15 14:23
2
Радимов – о Евсееве: «Это был игрок со стальными яйцами, сам умирающий на поле и убивающий противника»
2018.03.02 20:38
10
Евсеев – и. о. главного тренера «Амкара»
2018.03.02 14:06
6
Евсеев: «У команд всегда особый настрой на Кубок России»
2017.10.25 10:17
1
Евсеев: «В матче «Спартак» – «Амкар» был чистый пенальти»
2017.10.21 22:06
7
Евсеев не верит в чемпионские амбиции «Локомотива»
2017.10.09 10:29
8
Евсеев не связывает взлет «Амкара» со своим возвращением в Пермь
2017.10.09 08:20
Евсеев зарабатывает в «Амкаре» в три раза больше, чем в «Текстильщике»
2017.10.09 06:17
2
Евсеев: «Спартак» не будет бороться за чемпионство»
2017.10.09 01:36
35
Вадим Евсеев считает, что Джикия может стать капитаном «Спартака»
2017.10.09 00:40
12
Евсеев вернулся в тренерский штаб «Амкара»
2017.09.03 18:31
2
Вадим Евсеев вернется в «Амкар»
2017.09.02 06:21
4
Евсеев считает, что в «Халле» у Слуцкого должно получиться
2017.06.13 20:32
Фото
Евсеев получил тренерскую лицензию категории Pro
2017.06.08 23:40
2
Семин мечтает о появлении нового Евсеева
2017.05.11 07:55
2
Товарищеский матч. Гасилин забил за «Амкар» клубу Евсеева
2017.02.28 14:17
1
Гаджиев: «Это'О сказал нашим игрокам, что на поле есть одна звезда – команда»
2017.02.01 18:07
Гаджиев: «Евсеев получил много опыта в «Амкаре», который поможет стать ему большим и классным тренером»
2017.02.01 08:13
4
Евсеев готов начать тренировать самостоятельно
2016.11.21 17:14
6
Фанатов «Спартака» накажут за использование пиротехники, а ЦСКА – за выломанные кресла
2016.11.21 10:55
6
Евсеев: «Амкар» играл с достойной командой и хотел победить»
2016.11.20 19:50
2
1
2
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Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
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В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
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Шнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
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Месси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
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«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
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Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
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