Евсеев считает, что в «Халле» у Слуцкого должно получиться

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев считает, что экс-наставник ЦСКА и национальной команды Леонид Слуцкий хорошо проявит себя в «Халл Сити». Недавно 46-летний российский специалист возглавил «тигров». Его задача – вернуть команду в АПЛ, из которой она вылетела по итогам минувшего сезона.

«Я рад за Слуцкого, что он оказался там востребованным. Думаю, у него должно получиться», – отметил Евсеев.

Напомним, в своей карьере Слуцкий также работал в «Уралане», «Москве» и «Крыльях Советов».