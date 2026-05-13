  • Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ

Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ

13 мая, 10:32

«Саутгемптон» победил «Мидлсбро» со счетом 2:1 в ответном матче 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа.

Основное время игры закончилось ничьей 1:1, решающий мяч «святые» забили в дополнительное время, на 116-й минуте. Первая игра команд завершилась нулевой ничьей.

В финале плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ «Саутгемптон» сыграет с «Халл Сити», который ранее выбыли «Миллуолл». Финал состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 23 мая.

«Саутгемптон» выбыл из АПЛ по итогам сезона-2024/25.

В июне-декабре 2017 года «Халл Сити» возглавлял российский тренер Леонид Слуцкий.

Англия. Чемпионшип. 1/2 финала
Мидлсбро - Саутгемптон - 0:0 (0:0)
Таблица турнира Календарь турнира

Англия. Чемпионшип. 1/2 финала
Саутгемптон - Мидлсбро - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: 0:1 - Р. МакГри, 5; 1:1 - Р. Стюарт, 45+1; 2:1 - Ш. Чарльз, 116.
Таблица турнира Календарь турнира

Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
