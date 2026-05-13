Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ

«Бетис» стал 19-м клубом, завоевавшим право сыграть в общем этапе Лиги чемпионов-2026/27.
12 мая севильцы дома обыграли «Эльче» со счетом 2:1, а преследовавшая их «Сельта» уступила на своем поле «Леванте» 2:3.
«Бетис» гарантировал себе 5-е место в Примере с 57 очками после 36 матчей. Его уже не сможет догнать «Сельта», занимающая 6-ю позицию с 50 очками, и команды, расположенные в таблице ниже.
Испания получила дополнительное место в общем этапе Лиги чемпионов по результатам выступлений клубов страны в еврокубках в этом сезоне. Ее представительство было расширено до пяти команд.
- Ранее места в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27 себе обеспечили «Барселона», «Бавария», ПСВ, «Арсенал», «Реал», «Интер», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Боруссия Д», «Вильярреал», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Ланс», «Галатасарай», «РБ Лейпциг», «Фейеноорд» и «Шахтер».
- Напрямую в эту стадию турнира выйдет 29 клубов, еще 7 мест будут разыграны в квалификации.
Также определились первые 2 клуба, которые точно сыграют в общем этапе Лиги Европы-2026/27. Ими стали «Реал Сосьедад» и «АЗ Алкмаар».
Команды ранее выиграли Кубки Испании и Нидерландов соответственно и обеспечили себе как минимум участие в основной стадии ЛЕ. Однако до матчей национальных чемпионатов, прошедших в минувшие выходные, они еще сохраняли шансы попасть в Лигу чемпионов – в таком случае их места в ЛЕ достались бы другим командам.
Теперь же сансебастьянцы и алкмарцы потеряли шансы попасть в главный европейский клубный турнир и точно сыграют в основной стадии Лиге Европы.
Напрямую в общий этап ЛЕ попадет 13 клубов, еще 23 участника определятся по итогам квалификации.