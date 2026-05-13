  • Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ

Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ

13 мая, 09:10

«Бетис» стал 19-м клубом, завоевавшим право сыграть в общем этапе Лиги чемпионов-2026/27.

12 мая севильцы дома обыграли «Эльче» со счетом 2:1, а преследовавшая их «Сельта» уступила на своем поле «Леванте» 2:3.

«Бетис» гарантировал себе 5-е место в Примере с 57 очками после 36 матчей. Его уже не сможет догнать «Сельта», занимающая 6-ю позицию с 50 очками, и команды, расположенные в таблице ниже.

Испания получила дополнительное место в общем этапе Лиги чемпионов по результатам выступлений клубов страны в еврокубках в этом сезоне. Ее представительство было расширено до пяти команд.

Также определились первые 2 клуба, которые точно сыграют в общем этапе Лиги Европы-2026/27. Ими стали «Реал Сосьедад» и «АЗ Алкмаар».

Команды ранее выиграли Кубки Испании и Нидерландов соответственно и обеспечили себе как минимум участие в основной стадии ЛЕ. Однако до матчей национальных чемпионатов, прошедших в минувшие выходные, они еще сохраняли шансы попасть в Лигу чемпионов – в таком случае их места в ЛЕ достались бы другим командам.

Теперь же сансебастьянцы и алкмарцы потеряли шансы попасть в главный европейский клубный турнир и точно сыграют в основной стадии Лиге Европы.

Напрямую в общий этап ЛЕ попадет 13 клубов, еще 23 участника определятся по итогам квалификации.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лига Европы Бетис Реал Сосьедад АЗ Алкмаар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
