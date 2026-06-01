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  • Хвича отказался отвечать на вопрос от российского журналиста

Хвича отказался отвечать на вопрос от российского журналиста

1 июня, 00:23
23

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия отказался от общения с российским журналистом. Он задал ему вопрос на русском языке.

– Хвича, можно на русском: эмоции какие у тебя были? Все-таки…

– Нет, я не могу говорить, простите, – сказал Кварацхелия по-английски и продолжил отвечать на вопросы грузинских репортеров на своем родном языке.

  • Кварацхелия выступал за «Локомотив» и «Рубин».
  • Он находился в России с 2019 по 2022 год.
  • Грузинский футболист был признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2025/26.

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Источник: Sport24
Лига чемпионов ПСЖ Кварацхелия Хвича
Комментарии (23)
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Snek
1780263396
ЧСВ мудак получается
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Пингвины Антарктиды/Форпо
1780264063
Комментарий скрыт модератором
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Спартaк
1780288551
вообще пофиг на этого грузина и это псж
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...уефан
1780297303
...зная методы репортёришек из различных тусовок по интересам, не только спортивных, нетрудно предположить, что из контекста события вырвано то, что предположительно дало повод отличиться и засветиться, этому писарчуку и не более того...
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Hector вернулся
1780339505
Будучи играя в рпл он два слова по русски связать не мог. С чего вдруг сейчас он должен по русски заговорить трех сезонов в европе? Просто провокация ради срача в комментариях от журналюшек провокаторы.
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