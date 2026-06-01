Хвича отказался отвечать на вопрос от российского журналиста

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия отказался от общения с российским журналистом. Он задал ему вопрос на русском языке.

– Хвича, можно на русском: эмоции какие у тебя были? Все-таки…

– Нет, я не могу говорить, простите, – сказал Кварацхелия по-английски и продолжил отвечать на вопросы грузинских репортеров на своем родном языке.