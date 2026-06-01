Хвича отказался отвечать на вопрос от российского журналиста

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия отказался от общения с российским журналистом. Он задал ему вопрос на русском языке.
– Хвича, можно на русском: эмоции какие у тебя были? Все-таки…
– Нет, я не могу говорить, простите, – сказал Кварацхелия по-английски и продолжил отвечать на вопросы грузинских репортеров на своем родном языке.
- Кварацхелия выступал за «Локомотив» и «Рубин».
- Он находился в России с 2019 по 2022 год.
- Грузинский футболист был признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2025/26.
Источник: Sport24