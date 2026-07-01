Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения

Президент РФС Александр Дюков предположил, как могли бы выступить российские клубы в еврокубках.

«Сначала нужно вернуться. Будем радоваться сначала самому факту возвращения. Что касается конкурентоспособности наших команд, сейчас мы можем только гадать. Но мне интуиция подсказывает, что мы будем выглядеть очень даже достойно.

Периодически наши клубы проводят товарищеские матчи с клубами из других стран. Может быть, они не относятся к топ-клубам, но по крайней мере им противостоят достаточно серьезные оппоненты, и наши команды выглядят очень даже достойно», – сказал Дюков.