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  • Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения

Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения

1 июля, 13:44
16

Президент РФС Александр Дюков предположил, как могли бы выступить российские клубы в еврокубках.

«Сначала нужно вернуться. Будем радоваться сначала самому факту возвращения. Что касается конкурентоспособности наших команд, сейчас мы можем только гадать. Но мне интуиция подсказывает, что мы будем выглядеть очень даже достойно.

Периодически наши клубы проводят товарищеские матчи с клубами из других стран. Может быть, они не относятся к топ-клубам, но по крайней мере им противостоят достаточно серьезные оппоненты, и наши команды выглядят очень даже достойно», – сказал Дюков.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы-2021/22. После этого российские клубы не играли четыре сезона еврокубков подряд и пропустят пятый.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Дюков Александр
Комментарии (16)
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Давид59
1782903418
Пост ни о чём. Как можно говорить о будущей игре наших клубов, состав и игра которых может измениться кардинально?
Ответить
subbotaspartak
1782904398
«Сначала нужно вернуться, я как президент РФС вам говорю..." - На этом стоило и ограничиться...
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aaaaahhhh
1782905419
редкостный д.о.л.б.о.ё.б.
Ответить
baggio80
1782906222
Мели Емеля, твоя неделя, и эти люди правят у нас футболом.
Ответить
ZAITZEFF2011
1782907052
Фантазии Дюкова не имеют никаких оснований.
Ответить
Пригожин Женя
1782907781
Ахахахахах дайте ему таблетку для памяти выступления рос.клубов в 2021 году!
Ответить
Hector вернулся
1782909871
Бла бла бла
Ответить
Бумбраш
1782910185
По ходу в рэфээсе на полученные деньги от уефы неплохо загуляли... очередной раководитель несёт какую-то дичь
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АЛЕКС 58
1782911904
Занимался бы вместе с Алёшой своими прямыми делами. В стране топливный кризис,а ты в футбол лезешь. Кроме помощи зениту от тебя никакого толку!
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темирхан
1782978552
главный вопрос ни как, а когда! а когда? не скоро! до 2030 г. точно. почему в каждом телеке трещит 2030 г.? и Семака 3 года назад продлили АЖ на 7 лет! кто-нибудь в европейском футболе видел чтобы тренера подписывали или самое главное продлевали АЖ на 7 лет? я за 30 лет что смотрю футбол, нет! продлевали или продлевают на 2 или на 3 года, но не на 7 лет! тот кто это делал просто знает что сво возможно будет до 2030 точно и до 2030 нас точно в евротурнирах не будет. это как с псевдо пандемией. Попова,Голикова,Мурашко в январе 2022 стояли и заявляли на пресс-конференции, что спад численности заражаемых начнет спадать с 200 тыс. в день АЖ с конца мая, но скорее всего с июня! но вот 25 февраля 2022 все резко про все забыли. и корона всех испугалась и сбежала на луну. а пресс-конференция их была в январе 2022.
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