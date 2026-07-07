Гвардиолу повторно пригласили в Россию

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что приглашение Хосепа Гвардиолы остается в силе.
– Пару лет назад Гвардиолу приглашали в академию РФС читать лекцию тренерам. Остается ли приглашение в силе?
– Да, мы бы хотели, чтобы Гвардиола приехал и выступил для нашей академии.
Он мог бы поделиться ценным опытом с нашими тренерами, поэтому приглашаем его.
- Гвардиола последние 10 сезонов провел в «Манчестер Сити».
- Под его руководством команда выиграла 20 трофеев.
Источник: Sport24