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  • Бубнов рассказал, как отговаривал Тюкавина от перехода в «Зенит»

Бубнов рассказал, как отговаривал Тюкавина от перехода в «Зенит»

Сегодня, 12:02
3

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов рассказал, что советовал нападающему «Динамо» Константину Тюкавину не переходить в «Зенит».

«Я вам все точки над i расставлю. Разговаривал с Тюкавиным, это не просто там мои вымыслы… Один на один. Я ему объяснил, что тебе в «Зените» делать нечего. Тебе надо ещe один год, Шварц тебя хорошо знает, ты его хорошо знаешь. Он тебе поможет.

Потом здесь ты лидер. Я, например, не уверен, что ты сейчас в «Зенит» придeшь – и будешь там лидером. Что ты выиграешь конкуренцию. Более того, тебя там с распростeртыми объятиями не примут. Только, может быть, Семак», – сказал Бубнов.

  • Сообщалось, что «Зенит» предлагал 30 миллионов евро за форварда, который был открыт к переходу, но московский клуб отказался от сделки.
  • 24-летний Тюкавин в прошлом сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов. В этом сезоне он сыграл в 1 встрече.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин Бубнов Александр
Комментарии (3)
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Дубина
1785316923
Все верно! Не примут тебя цыгане в помойке - ты не свой)))) ЗПРФ....Блохи..
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ПалкоВводецъ007
1785317206
Так и останешься без трофейным как в свинарнике до конца карьеры. Гыгыгы
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andrei-sarap-yandex
1785318388
БУБНОВ наверно платит ему зарплату ????ШУНИН -тоже был легенда ДИНАМО пока здоров а потом пинком под зад...СЕМЬЯ превыше всего..ТЮКАВИН дурак отказатся от денег в пользу семьи
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