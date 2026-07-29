Бубнов рассказал, как отговаривал Тюкавина от перехода в «Зенит»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов рассказал, что советовал нападающему «Динамо» Константину Тюкавину не переходить в «Зенит».
«Я вам все точки над i расставлю. Разговаривал с Тюкавиным, это не просто там мои вымыслы… Один на один. Я ему объяснил, что тебе в «Зените» делать нечего. Тебе надо ещe один год, Шварц тебя хорошо знает, ты его хорошо знаешь. Он тебе поможет.
Потом здесь ты лидер. Я, например, не уверен, что ты сейчас в «Зенит» придeшь – и будешь там лидером. Что ты выиграешь конкуренцию. Более того, тебя там с распростeртыми объятиями не примут. Только, может быть, Семак», – сказал Бубнов.
- Сообщалось, что «Зенит» предлагал 30 миллионов евро за форварда, который был открыт к переходу, но московский клуб отказался от сделки.
- 24-летний Тюкавин в прошлом сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов. В этом сезоне он сыграл в 1 встрече.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: «Чемпионат»