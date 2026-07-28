Гурцкая – об игроке РПЛ: «Играет на продажу, ему *** на командный результат»

Агент Тимур Гурцкая объяснил, почему «Рубину» следует продать нападающего Мирлинда Даку.

«По поводу Даку… Не знаю, смотрят нас или нет в Казани, они обязаны, просто немедленно, до 9 сентября продать Даку. Потому что он играет точно только на продажу. Он играет на свою статистику, и ему *** на командный результат, он вообще не играет в пас.

Играет на свою статистику, чтобы продаться. Если они до 9 сентября его не продадут, он 10 сентября сломается и появится только в новом году», – сказал Гурцкая.