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  • Гурцкая – об игроке РПЛ: «Играет на продажу, ему *** на командный результат»

Гурцкая – об игроке РПЛ: «Играет на продажу, ему *** на командный результат»

Сегодня, 17:39

Агент Тимур Гурцкая объяснил, почему «Рубину» следует продать нападающего Мирлинда Даку.

«По поводу Даку… Не знаю, смотрят нас или нет в Казани, они обязаны, просто немедленно, до 9 сентября продать Даку. Потому что он играет точно только на продажу. Он играет на свою статистику, и ему *** на командный результат, он вообще не играет в пас.

Играет на свою статистику, чтобы продаться. Если они до 9 сентября его не продадут, он 10 сентября сломается и появится только в новом году», – сказал Гурцкая.

  • 28-летний Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ.
  • Он выступает за казанцев с лета 2023 года.
  • Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 9 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Даку Мирлинд Гурцкая Тимур
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