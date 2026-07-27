Игроку «Краснодара» сломали нос в матче с «Рубином»

Полузащитник «Краснодара» Хуан Мануэль Боселли получил перелом носа в гостевом матче 1-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1) после фола Ильи Рожкова.

Запись о травме уругвайца есть в протоколе игры.

«На 16-й минуте матча в результате игрового единоборства травму получил игрок №23 команды «Краснодар» Боселли Граф Хуан Мануэль.

Предварительный диагноз: закрытый перелом костей носа со смещением. Первая помощь: криотерапия, медикаментозное обезболивание. Записано со слов врача команды «Краснодар» Шахаева Д.В.», – говорится в протоколе.