Игроку «Краснодара» сломали нос в матче с «Рубином»

Полузащитник «Краснодара» Хуан Мануэль Боселли получил перелом носа в гостевом матче 1-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1) после фола Ильи Рожкова.
Запись о травме уругвайца есть в протоколе игры.
«На 16-й минуте матча в результате игрового единоборства травму получил игрок №23 команды «Краснодар» Боселли Граф Хуан Мануэль.
Предварительный диагноз: закрытый перелом костей носа со смещением. Первая помощь: криотерапия, медикаментозное обезболивание. Записано со слов врача команды «Краснодар» Шахаева Д.В.», – говорится в протоколе.
- На 18-й минуте Боселли получил удар локтем в лицо от Рожкова. Арбитр Артем Чистяков удалил игрока «Рубина» после просмотра повтора эпизода.
- Боселли был заменен на 77-й минуте матча.
- В добавленное к 1-му тайму время уругваец сравнял счет, забив прямым ударом со штрафного, а на 53-й минуте отдал голевую передачу на Никиту Кривцова. Также у «Краснодара» отличился Кристиан на 90+4-й. Гол у «Рубина» забил Мирлинд Даку на 12-й минуте.
Источник: официальный сайт РПЛ