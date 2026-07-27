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Игроку «Краснодара» сломали нос в матче с «Рубином»

Сегодня, 11:58
6

Полузащитник «Краснодара» Хуан Мануэль Боселли получил перелом носа в гостевом матче 1-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1) после фола Ильи Рожкова.

Запись о травме уругвайца есть в протоколе игры.

«На 16-й минуте матча в результате игрового единоборства травму получил игрок №23 команды «Краснодар» Боселли Граф Хуан Мануэль.

Предварительный диагноз: закрытый перелом костей носа со смещением. Первая помощь: криотерапия, медикаментозное обезболивание. Записано со слов врача команды «Краснодар» Шахаева Д.В.», – говорится в протоколе.

  • На 18-й минуте Боселли получил удар локтем в лицо от Рожкова. Арбитр Артем Чистяков удалил игрока «Рубина» после просмотра повтора эпизода.
  • Боселли был заменен на 77-й минуте матча.
  • В добавленное к 1-му тайму время уругваец сравнял счет, забив прямым ударом со штрафного, а на 53-й минуте отдал голевую передачу на Никиту Кривцова. Также у «Краснодара» отличился Кристиан на 90+4-й. Гол у «Рубина» забил Мирлинд Даку на 12-й минуте.

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Источник: официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Боселли Хуан Рожков Илья Чистяков Артем
Комментарии (6)
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Император 1
1785144615
Бедняга, со сломанным носом почти весь матч играл, надо будет всем соперникам Краснодара руку отрезать, чтобы „трамвы" им специально такие ужасные не наносили.
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АК 68
1785144746
И после этого Артига ещё что-то возмущался по поводу удаления.
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...уефан
1785145126
...ну-да, хрястнул Рожков акцентировано локтем, не удивительно, что перелом. А Боселли вчера хорош был, теперь в маске бегать будет...
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Semenycch
1785145463
Нечего нос засовывать куда не надо. 😉
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Интерес
1785146351
Сломанный нос не помешал забить со штрафного прекрасный гол.Возможно, и раннее удаление помогло, но к концу второго тайма показалось, что "Краснодар" стал играть более разнообразно и не менее остро, избавившись от "Эду-зависимости" и "Мистер Скандал-зависимости".
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