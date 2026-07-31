Вердикт ЭСК РФС по удалению Рожкова в матче «Рубин» – «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала момент с удалением защитника «Рубина» Ильи Рожкова в матче первого тура РПЛ против «Краснодара».

Казанцы дома проиграли со счетом 1:3.

Рожков получил красную карточку на 18‑й минуте.

Он ударил Хуана Мануэля Боселли локтем в лицо.

Матч судил Артем Чистяков.

Момент по обращению ФК «Рубин» на 18-й минуте – проверка решения судьи удалить с поля Илью Рожкова после видеопросмотра

Решение: судья правильно удалил с поля игрока «Рубина» Илью Рожкова после видеопросмотра

Голосование: единогласно

Мотивировка: Илья Рожков совершает короткий удар рукой в лицо соперника без попытки борьбы за мяч. Данное действие наказывается удалением игрока с поля за агрессивное поведение.