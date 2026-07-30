ЦСКА хочет подписать игрока «Рубина», оскорбившего судью в матче с «Краснодаром»

Защитник «Рубина» Илья Рожков может перейти в ЦСКА.
21-летний россиянин находится в шорт-листе московского клуба. Армейцы раздумывают над тем, чтобы сделать первое предложение по трансферу футболиста.
Рожков выступает за «Рубин» с 2023 года. Он провел за казанскую команду 88 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Его рыночная цена составляет 5 миллионов евро.
- Рожков получил красную карточку на 18-й минуте матча 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3). Он ударил рукой по лицу Хуана Боселли.
- Уходя в подтрибунное помещение, Рожков оскорбил арбитра Артема Чистякова: «Не судья, а *** какой-то».
Источник: «Чемпионат»