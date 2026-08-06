У ЦСКА есть 3 кандидата на позицию правого защитника

Переговоры между ЦСКА по переходу из «Расинг Клуб» правого защитника Гастона Мартирены действительно стартовали, но на сегодняшний день не продвигаются.

Также у красно-синих есть вариант с Ильей Рожковым из «Рубина», который нравится главному тренеру москвичей Дмитрию Игдисамову.

Однако ЦСКА считает условия по нему завышенными: опция выкупа 5,5 миллиона евро, ожидаемая зарплата – 10 миллионов рублей в месяц.

Также армейцы рассматривают 19-летнего Дмитрия Пестрякова из «Акрона».

Так как правый защитник пока не приоритетная позиция для усиления в ЦСКА, а главное – это форвард, в клубе решили пока отложить этот вопрос.