- 10 января
- 00:34 «Саутгемптон» купил аргентинского полузащитника за 13,65 миллиона
- 3 декабря 2022
- 14:37 «Зенит» интересуется аргентинским форвардом 3
- 7 ноября 2022
- 10:10 «Расинг» выиграл Трофей чемпионов Аргентины, победив «Бока Хуниорс». В матче было десять удалений 2
- 5 июля 2022
- 12:02 Фото «Оренбург» подписал контракт с форвардом «Расинга» Мансильей 2
- 16 мая 2022
- 13:32 Фото Фанат «Расинга» вновь пришел на матч с черепом деда 4
- 21 июля 2021
- 07:01 Экс-игрок «Зенита» Ригони сделал дубль в матче Кубка Либертадорес
- 30 марта 2020
- 07:40 «Милан» интересуется 22-летним аргентинцем Сарачо
- 2 апреля 2019
- 11:22 Видео Аргентинский болельщик достал из могилы череп деда, чтобы отпраздновать чемпионство 6
- 9 февраля 2018
- 08:41 Форвард «Расинга» Мартинес обойдется «Интеру» в 33 миллиона, сумма отступных составит 110 миллионов 1
- 5 февраля 2018
- 08:52 «Интер» отдаст 23 миллиона «Расингу» за трансфер Мартинеса
- 17 декабря 2017
- 07:53 Агент Мартинеса заявил, что форвард подписал контракт с «Атлетико»
- 7 декабря 2017
- 17:12 Форвард «Расинга» Мартинес подписал контракт с «Атлетико»
- 5 октября 2017
- 20:05 Источник: «Атлетико» подпишет травмированного Луатаро Мартинеса за 12 миллионов
- 12 августа 2017
- 07:18 «Барселона» и «Атлетико» претендуют на 19-летнего аргентинского форварда
- 23 марта 2017
- 23:16 Видео Самолет с футболистами «Расинга» взлетал с открытой дверью 4
- 29 октября 2016
- 14:16 Фото Аль Пачино стал членом аргентинского «Расинг Клуб»
- 25 марта 2016
- 09:45 Милито завершит карьеру по окончании сезона
- 11 декабря 2015
- 22:13 Милито завершит карьеру летом 2016 года