«Краснодару» интересны два защитника из Южной Америки

«Краснодар» запросил условия трансфера 23-летнего защитника «Бельграно» Хуана Баринаги. По данным журналиста Клаудио Висенте, представители «быков» связывались с агентами игрока, но предложений в аргентинский клуб пока не поступало.

Также «Краснодар» ведет переговоры по защитнику «Расинг Клуба» из Авельянеды Гастону Мартирене, сообщает журналист Леандро Адонио. Клуб заплатит 4,5 миллиона долларов за 70% прав на игрока. Однако «Расинг» хочет продать 60% прав на футболиста, а 10% оставить себе.