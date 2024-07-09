«Краснодару» интересны два защитника из Южной Америки

«Краснодар» запросил условия трансфера 23-летнего защитника «Бельграно» Хуана Баринаги. По данным журналиста Клаудио Висенте, представители «быков» связывались с агентами игрока, но предложений в аргентинский клуб пока не поступало.
Также «Краснодар» ведет переговоры по защитнику «Расинг Клуба» из Авельянеды Гастону Мартирене, сообщает журналист Леандро Адонио. Клуб заплатит 4,5 миллиона долларов за 70% прав на игрока. Однако «Расинг» хочет продать 60% прав на футболиста, а 10% оставить себе.
- 24-летний уругваец Мартирена провел в текущем сезоне 15 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,2 миллиона евро.
- 23-летний Баринага в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 3 передачи в 24 матчах за «Бельграно».
- Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 4 миллиона евро.
Источник: страница Клаудио Висенте в соцсети X