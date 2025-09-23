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Ла Лига 2026/2027
Команды
Расинг
€ 91 млн
Расинг
Сантандер
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Эль Сардинеро
Сайт:
http://www.realracingclub.es
Тренер:
Хосе Альберто Лопес
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
Вчера, 09:32
Примера. «Реал» разгромил «Расинг» – 3:0
1 ноября
«Расинг» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Расинга» и «Реала» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Китайский телеканал исключил матч «Реала» из-за слов Мбаппе
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Эспаньола» на победу в матче 10-го тура
23 октября
«Осасуна» – «Расинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Расинга» на победу в матче 9-го тура
17 октября
«Сельта» – «Расинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2026
19 сентября
«Сельта» – «Расинг»: кто победит в матче 7-го тура Ла Лиги 2026/2027
18 сентября
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
17 сентября
«Барселона» – «Расинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Барселона» – «Расинг»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Испании 2026/2027
15 сентября
Трансляция
«Расинг» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Расинг» – «Алавес»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
11 сентября
«Райо Вальекано» – «Расинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Райо Вальекано» – «Расинг»: кто победит в матче 4-го тура Ла Лиги 2026/2027
4 сентября
«Расинг» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Расинг» – «Эльче»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Испании 2026/2027
27 августа
Трансляция
«Хетафе» – «Расинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Хетафе» – «Расинг»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027
22 августа
Трансляция
«Расинг» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«Расинг» – «Вильярреал»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027
15 августа
«Зенит» может подписать игрока сборной Колумбии за 20 миллионов
23 июля
5
Испанский клуб вернулся в Примеру спустя 14 лет
18 мая
Кубок Испании. «Барселона» с трудом прошла в 1/4 финала
16 января
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Трансляция
«Расинг» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2026
15 января
«Расинг» – «Барселона»: прогноз и ставки на матч 15 января 2026 с коэффициентом 1.72
14 января
ЦСКА прокомментировал сорвавшийся трансфер Баринова
2025.09.23 10:01
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