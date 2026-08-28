28.08.2026, пятница, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
Испания. Примера, 3 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Расинг
Расинг
4-1-3-2
13
Агирресабала
2
16
Гонсалес
17
4
Эрнандо
15
Пуэрта
10
Висенте
20
Каналес
23
Мартин
11
Мартин
21
Забири
4-1-1-1-3
1
Дитуро
2
Сангаре
22
Аффенгрубер
6
Бигас
23
Чуст
18
Агуадо
12
Вильяр
10
Буонанотте
14
Ниньо
29
11
Валера
11
Мартин
18
Прати
18
Прати
11
Мартин
20
Каналес
14
Гуйе
14
Гуйе
20
Каналес
10
Висенте
7
Гулиашвили
7
Гулиашвили
10
Висенте
21
Забири
12
Вильялибре
12
Вильялибре
21
Забири
2
Сангаре
17
Хосан
17
Хосан
2
Сангаре
6
Бигас
47
Морсильо
47
Морсильо
6
Бигас
29
9
Понсе
9
Понсе
29
18
Агуадо
20
Моренте
20
Моренте
18
Агуадо
Остались в запасе
Расинг
Эльче
1
Simon Eriksson
ВР
30
Carlos Sánchez
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
38
Sergio Martinez
ЦП
22
Diego Díaz
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
38
Hugo Pérez
ЦФ
21
Хуан Карлос Арана
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
21
Лукас Сепеда
ЛВ
19
Грэйди Диангана
ЦП
5
Федерико Редондо
ОП
16
Мартим Нету
ЦП
13
Алехандро Итурбе
ВР
26
Matia Barzic
ЦЗ
30
Alvaro Padilla
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Остались в запасе
1
Simon Eriksson
ВР
30
Carlos Sánchez
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
38
Sergio Martinez
ЦП
22
Diego Díaz
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
38
Hugo Pérez
ЦФ
21
Хуан Карлос Арана
ЦФ
Остались в запасе
21
Лукас Сепеда
ЛВ
19
Грэйди Диангана
ЦП
5
Федерико Редондо
ОП
16
Мартим Нету
ЦП
13
Алехандро Итурбе
ВР
26
Matia Barzic
ЦЗ
30
Alvaro Padilla
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Главный тренер
Мартин Анселми
Расинг
Точно не сыграют
Эльче
Точно не сыграют
Статистика матча Расинг - Эльче
2
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
10
Нарушения
16
19
Офсайды
3
1
Количество передач
376
546
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.99
xGP (предотвращенные голы)
-1.03
-1.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Расинг» против «Эльче», 1-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Расинг» – «Эльче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»