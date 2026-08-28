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  • «Расинг» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026

«Расинг» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026

28 августа, 18:00
Расинг
28.08.2026, пятница, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
3 : 2
Завершен
Эльче
15' Я. Забири 21' Я. Забири 36' Я. Забири
78' Б. Сангаре 79' Ф. Ниньо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Расинг
13
Хулен Агирресабала
ВР
2
Alvaro Mantilla
(К) ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
17
Jorge Salinas
ЦЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
23
Иван Мартин
АП
20
Серхио Каналес
АП
21
Яссир Забири
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К) ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
18
Марк Агуадо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
11
Херман Валера
ЦФ
29
Ali Houary
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Расинг
1
Simon Eriksson
ВР
30
Carlos Sánchez
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
14
Магуэтт Гуйе
ОП
38
Sergio Martinez
ЦП
22
Diego Díaz
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
7
Гиорги Гулиашвили
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
38
Hugo Pérez
ЦФ
21
Хуан Карлос Арана
ЦФ
Эльче
13
Алехандро Итурбе
ВР
26
Matia Barzic
ЦЗ
21
Лукас Сепеда
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
5
Федерико Редондо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
47
Хави Морсильо
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
30
Alvaro Padilla
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
4-1-3-2
13
Агирресабала
2
16
Гонсалес
17
4
Эрнандо
15
Пуэрта
10
Висенте
20
Каналес
23
Мартин
11
Мартин
21
Забири
4-1-1-1-3
1
Дитуро
2
Сангаре
22
Аффенгрубер
6
Бигас
23
Чуст
18
Агуадо
12
Вильяр
10
Буонанотте
14
Ниньо
29
11
Валера
11
Мартин
18
Прати
18
Прати
11
Мартин
20
Каналес
14
Гуйе
14
Гуйе
20
Каналес
10
Висенте
7
Гулиашвили
7
Гулиашвили
10
Висенте
21
Забири
12
Вильялибре
12
Вильялибре
21
Забири
2
Сангаре
17
Хосан
17
Хосан
2
Сангаре
6
Бигас
47
Морсильо
47
Морсильо
6
Бигас
29
9
Понсе
9
Понсе
29
18
Агуадо
20
Моренте
20
Моренте
18
Агуадо
Остались в запасе
Расинг
Эльче
1
Simon Eriksson
ВР
30
Carlos Sánchez
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
38
Sergio Martinez
ЦП
22
Diego Díaz
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
38
Hugo Pérez
ЦФ
21
Хуан Карлос Арана
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
21
Лукас Сепеда
ЛВ
19
Грэйди Диангана
ЦП
5
Федерико Редондо
ОП
16
Мартим Нету
ЦП
13
Алехандро Итурбе
ВР
26
Matia Barzic
ЦЗ
30
Alvaro Padilla
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Остались в запасе
1
Simon Eriksson
ВР
30
Carlos Sánchez
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
38
Sergio Martinez
ЦП
22
Diego Díaz
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
38
Hugo Pérez
ЦФ
21
Хуан Карлос Арана
ЦФ
Остались в запасе
21
Лукас Сепеда
ЛВ
19
Грэйди Диангана
ЦП
5
Федерико Редондо
ОП
16
Мартим Нету
ЦП
13
Алехандро Итурбе
ВР
26
Matia Barzic
ЦЗ
30
Alvaro Padilla
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Главный тренер
Мартин Анселми
Расинг
Точно не сыграют
Pedro Felipe
Эльче
Точно не сыграют
Adam Boayar
ЦП
Яго Сантьяго
ЛВ
Статистика матча Расинг - Эльче
2
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
10
Нарушения
16
19
Офсайды
3
1
Количество передач
376
546
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.99
xGP (предотвращенные голы)
-1.03
-1.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Расинг» против «Эльче», 1-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Расинг» – «Эльче»

«Расинг» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эльче Расинг
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