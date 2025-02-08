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Команды
Эльче
Эсекьель Понсе
€ 4 млн
Эсекьель Понсе
Эльче
29 марта 1997 (29), Росарио
#9 | Нападающий
178 см
Аргентина
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«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
Фото
«Динамо Хьюстон» купило бывшего форварда «Спартака» за 7,5 миллиона
2024.06.18 17:59
16
Купленный за 13 миллионов Угальде установил антирекорд «Спартака»
2024.05.19 17:05
14
Мостовой: «Про Понсе уже все забыли. «Спартаку» не стоило пытаться его возвращать»
2022.06.01 19:01
4
Официально: «Эльче» выкупил Понсе у «Спартака»
2022.06.01 18:36
2
«Эльче» не будет выкупать Понсе у «Спартака». Клуб хочет снизить сумму трансфера
2022.05.31 23:30
5
«Эльче» не обязан выкупать Понсе у «Спартака» («Спорт-Экспресс»)
2022.05.24 00:21
5
«Спартак» готов продать Ларссона, Тиля, Крала, Урунова, Рошу и Понсе («Матч ТВ»)
2022.05.18 13:45
24
Понсе не вернется в «Спартак» (Metaratings)
2022.04.24 00:49
4
Примера. «Валенсия» победила «Эльче». Черышев сыграл впервые с 8 января, Понсе провел 58 минут
2022.03.19 20:20
Примера. «Эльче» победил на выезде «Гранаду», Понсе отыграл 74 минуты
2022.03.12 20:11
Примера. «Эльче» крупно проиграл аутсайдеру «Леванте», Понсе вышел на 60-й минуте
2022.02.26 00:55
Фото
«Спартак» – о дебютном голе Понсе за «Эльче»: «Так держать, Танк!»
2022.02.19 09:19
5
Примера. Понсе в дебютном матче за «Эльче» принес волевую победу над «Райо Вальекано»
2022.02.19 01:11
16
«Эльче» может выкупить Понсе у «Спартака» за 4 миллиона
2022.02.01 12:00
5
Видео
«Впереди новый вызов». Понсе – о переходе из «Спартака» в «Эльче»
2022.02.01 10:46
3
Фото
«Спартак» объявил о переходе Понсе в «Эльче»
2022.01.31 21:28
8
Понсе прошел медосмотр для «Эльче» (Metaratings)
2022.01.31 11:11
1
Трансфер Понсе в «Эльче» согласован (Informacion)
2022.01.30 21:12
2
Агент Сафонов: «Понсе в «Эльче» проявит себя лучше, чем в «Спартаке»
2022.01.29 23:48
3
Баженов: «Возможный уход Понсе – 100% потеря для «Спартака»
2022.01.29 20:23
5
Мостовой: «Уход Понсе не будет потерей для «Спартака»
2022.01.29 18:10
10
Понсе покинул расположение «Спартака» и улетел на медосмотр для «Эльче» («РБ Спорт»)
2022.01.29 15:39
20
Понсе близок к переходу из «Спартака» в «Эльче»
2022.01.29 14:58
8
Понсе: «Выход «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы – это какой-то сон»
2022.01.26 21:39
5
Понсе: «Мы довольны работой Ваноли. «Спартак» должен играть в Лиге чемпионов»
2022.01.26 16:40
8
«Венеция» опровергла интерес к Понсе
2022.01.25 17:55
«Венеция» интересуется нападающим «Спартака» Понсе
2022.01.25 16:20
14
«Спартак» не планирует продавать Понсе
2021.12.28 14:34
7
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