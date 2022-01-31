«Спартак» объявил о переходе Понсе в «Эльче»

Ну наконец то мы увидим футболиста, а не лоха, который не туда попал. Гыгыгы
Нападающий Эсекьель Понсе перешел из «Спартака» в «Эльче».
Клубы договорились об аренде аргентинца до конца сезона с опцией выкупа, которая станет обязательной в случае выполнения определенных условий.
- Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года.
- Он провел 73 матча и забил 25 голов.
- Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.
Понсе прошел медосмотр для «Эльче» (Metaratings)
Трансфер Понсе в «Эльче» согласован (Informacion)
Агент Сафонов: «Понсе в «Эльче» проявит себя лучше, чем в «Спартаке»