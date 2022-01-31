«Спартак» объявил о переходе Понсе в «Эльче»

Нападающий Эсекьель Понсе перешел из «Спартака» в «Эльче».

Клубы договорились об аренде аргентинца до конца сезона с опцией выкупа, которая станет обязательной в случае выполнения определенных условий.

Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года.

Он провел 73 матча и забил 25 голов.

Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.

Понсе прошел медосмотр для «Эльче» (Metaratings)

Трансфер Понсе в «Эльче» согласован (Informacion)

Агент Сафонов: «Понсе в «Эльче» проявит себя лучше, чем в «Спартаке»