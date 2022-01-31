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    «Спартак» объявил о переходе Понсе в «Эльче»

    Нападающий Эсекьель Понсе перешел из «Спартака» в «Эльче».

    Клубы договорились об аренде аргентинца до конца сезона с опцией выкупа, которая станет обязательной в случае выполнения определенных условий.

    • Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года.
    • Он провел 73 матча и забил 25 голов.
    • Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.

    Понсе прошел медосмотр для «Эльче» (Metaratings)

    Трансфер Понсе в «Эльче» согласован (Informacion)

    Агент Сафонов: «Понсе в «Эльче» проявит себя лучше, чем в «Спартаке»

    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 21:28
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2136

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Ну наконец то мы увидим футболиста, а не лоха, который не туда попал. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +176

      Дубина 2 часа назад

      Удачи братан!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15193

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Я бы предпочел продажу Ларссона , но наверное новому тренеру виднее .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9170

      "supermax" 2 часа назад

      плять...

      2
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      Рейтинг: +11801

      Fusballer > "supermax" 2 часа назад

      Нужен новый нап(((

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      Рейтинг: +11801

      Fusballer 2 часа назад

      Удачи в новом клубе! Может там будет меньше травмироваться.

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      Рейтинг: +1875

      СуперПАВ9 2 часа назад

      На понижение в лол лигу

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