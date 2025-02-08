Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию

Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию

Новичок «Спартака» Ливай Гарсия дал комментарий клубному ютуб-каналу после перехода.

  • Московский клуб купил форварда у АЕКа.
  • За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 миллионов евро, включая бонусы).
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 миллионов за Гуса Тиля.

– С Эсекьелем Понсе мы общались. В первую очередь меня волновала погода в России. В ближайшее время хочу написать ему, чтобы обсудить и другие моменты. Пока не успели, потому что я ждал, чтобы были улажены все детали трансфера. Обязательно свяжемся. Понсе – клeвый парень.

– Какие цели ставите перед собой?

– Я хочу выигрывать титулы. Мы должны стремиться к этому в таком большом клубе. Иметь менталитет победителей. И я здесь для того, чтобы дать максимум того, на что способен. Титулы – вот моя главная цель.

Новости по теме
Кечинов оценил возможность перехода «Спартака» на схему 4-4-2 после трансфера Гарсии 1
Новичок «Спартака» Гарсия вспомнил об опыте игры под руководством ван Бастена 3
Новичок «Спартака» Гарсия назвал два своих лучших качества на поле 4
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

08.02.2025 22:38
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1739044718
в первую очередь все новички зенита и спартака охренеют, когда вернутся из тёплых эмиратов в российский ФЕВРАЛЬ! гы-гы! к такому жизнь их явно не готовила, узнают что-то новое)
Ответить
alefreddy
1739084306
Понсе хороший игрок был
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 