Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию

Новичок «Спартака» Ливай Гарсия дал комментарий клубному ютуб-каналу после перехода.
- Московский клуб купил форварда у АЕКа.
- За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 миллионов евро, включая бонусы).
- Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 миллионов за Гуса Тиля.
– С Эсекьелем Понсе мы общались. В первую очередь меня волновала погода в России. В ближайшее время хочу написать ему, чтобы обсудить и другие моменты. Пока не успели, потому что я ждал, чтобы были улажены все детали трансфера. Обязательно свяжемся. Понсе – клeвый парень.
– Какие цели ставите перед собой?
– Я хочу выигрывать титулы. Мы должны стремиться к этому в таком большом клубе. Иметь менталитет победителей. И я здесь для того, чтобы дать максимум того, на что способен. Титулы – вот моя главная цель.