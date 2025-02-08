Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию

Новичок «Спартака» Ливай Гарсия дал комментарий клубному ютуб-каналу после перехода.

Московский клуб купил форварда у АЕКа.

За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 миллионов евро, включая бонусы).

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 миллионов за Гуса Тиля.

– С Эсекьелем Понсе мы общались. В первую очередь меня волновала погода в России. В ближайшее время хочу написать ему, чтобы обсудить и другие моменты. Пока не успели, потому что я ждал, чтобы были улажены все детали трансфера. Обязательно свяжемся. Понсе – клeвый парень.

– Какие цели ставите перед собой?

– Я хочу выигрывать титулы. Мы должны стремиться к этому в таком большом клубе. Иметь менталитет победителей. И я здесь для того, чтобы дать максимум того, на что способен. Титулы – вот моя главная цель.