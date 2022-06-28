- 28 июня 2022
- 16:27 Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
- 29 октября 2018
- 07:10 22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС 6
- 8 мая 2018
- 06:05 Торрес имеет несколько предложений из МЛС 1
- 1 декабря 2017
- 09:32 Видео МЛС. «Сиэтл» уверенно переиграл «Хьюстон» и вышел в финал
- 6 ноября 2017
- 07:54 МЛС. «Хьюстон» вышел в полуфинал, обыграв «Портленд» 1
- 17 сентября 2017
- 08:43 МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
- 10 сентября 2017
- 08:17 МЛС. «Ванкувер» обыграл «Реал Солт-Лейк» и другие результаты
- 20 августа 2017
- 07:59 МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты
- 13 августа 2017
- 08:51 МЛС. Вилья забил в победном матче «Нью-Йорк Сити» и другие результаты 2
- 8 августа 2017
- 00:53 Фото Экс-игрок «Арсенала» Сендерос продолжит карьеру в США
- 6 августа 2017
- 07:55 МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
- 30 июля 2017
- 06:59 МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
- 24 июня 2017
- 08:30 МЛС. Гол Джовинко помог «Торонто» обыграть «Нью-Инглэнд», «Хьюстон» и «Даллас» поделили очки
- 1 июня 2017
- 06:25 МЛС. «Хьюстон» разгромил «Реал Солт-Лейк», сохранив лидерство в дивизионе, «Орландо» переиграл «Филадельфию»
- 29 мая 2017
- 06:05 МЛС. «Атланта» переиграла «Нью-Йорк Сити», «Даллас» и «Хьюстон» поделили очки
- 21 мая 2017
- 06:44 МЛС. «Канзас-Сити» в гостях проиграл «Ванкуверу»
- 18 мая 2017
- 10:55 МЛС. Пирло и Вилья не помогли «Нью-Йорк Сити», Жерсо сделал хет-трик в матче с «Сиэтлом»
- 7 мая 2017
- 07:36 МЛС. Гол Дос-Сантоса принес «Гэлакси» ничью с «Чикаго Файр» и другие результаты
- 29 апреля 2017
- 06:01 МЛС. «Торонто» обыграл «Хьюстон» за счет дубля Алтидора