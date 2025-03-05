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МЛС 2026
Команды
Динамо Хьюстон
€ 29 млн
Динамо Хьюстон
Хьюстон
МЛС 2026
Стадион:
Шелл Энерджи
Сайт:
http://www.houstondynamofc.com/
Тренер:
Бен Ольсен
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Таблица
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
Фото
«Динамо Хьюстон» купило бывшего форварда «Спартака» за 7,5 миллиона
2024.06.18 17:59
16
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
2023.09.28 07:43
Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
2022.06.28 16:27
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
2018.10.29 07:10
6
Торрес имеет несколько предложений из МЛС
2018.05.08 06:05
1
Видео
МЛС. «Сиэтл» уверенно переиграл «Хьюстон» и вышел в финал
2017.12.01 09:32
МЛС. «Хьюстон» вышел в полуфинал, обыграв «Портленд»
2017.11.06 07:54
1
МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
2017.09.17 08:43
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Реал Солт-Лейк» и другие результаты
2017.09.10 08:17
МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты
2017.08.20 07:59
МЛС. Вилья забил в победном матче «Нью-Йорк Сити» и другие результаты
2017.08.13 08:51
2
Фото
Экс-игрок «Арсенала» Сендерос продолжит карьеру в США
2017.08.08 00:53
МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
2017.08.06 07:55
МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
2017.07.30 06:59
МЛС. Гол Джовинко помог «Торонто» обыграть «Нью-Инглэнд», «Хьюстон» и «Даллас» поделили очки
2017.06.24 08:30
МЛС. «Хьюстон» разгромил «Реал Солт-Лейк», сохранив лидерство в дивизионе, «Орландо» переиграл «Филадельфию»
2017.06.01 06:25
МЛС. «Атланта» переиграла «Нью-Йорк Сити», «Даллас» и «Хьюстон» поделили очки
2017.05.29 06:05
МЛС. «Канзас-Сити» в гостях проиграл «Ванкуверу»
2017.05.21 06:44
МЛС. Пирло и Вилья не помогли «Нью-Йорк Сити», Жерсо сделал хет-трик в матче с «Сиэтлом»
2017.05.18 10:55
МЛС. Гол Дос-Сантоса принес «Гэлакси» ничью с «Чикаго Файр» и другие результаты
2017.05.07 07:36
МЛС. «Торонто» обыграл «Хьюстон» за счет дубля Алтидора
2017.04.29 06:01
МЛС. Мовсисян забил в победном матче «Реала Солт-Лейк» и другие результаты
2017.04.16 07:42
МЛС. Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» обыграть «Ванкувер» и другие результаты
2017.04.15 06:35
1
МЛС. Гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
2017.03.26 18:10
1
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