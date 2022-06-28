Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая

«Атланта» набрала в сезоне МЛС 19 очков (провела 15 матчей). У команды самый дорогой состав в лиге (74,28 миллиона евро по Transfermarkt).

Команда МЛС с самым дешевым составом – «Хьюстон» (21,64 миллиона). У нее 21 очко.

«Атланта» в Восточной конференции занимает 10-е место.

«Хьюстон» в Западной конференции идет 8-м.

В «Атланте» играет самый дорогой игрок МЛС – Тиаго Алмада (18 миллионов евро).

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