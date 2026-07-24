Онопко ответил, кто лучше – Месси, Роналду или Марадона

Тренер сборной России Виктор Онопко сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– Вам не грустно, что Роналду и Месси, скорее всего, провели свои последние чемпионаты мира?

– Да нет, это реалии жизни. Я рад, что мне довелось их живьем увидеть. Того же Пеле я не видел, Марадону видел. Кройфа не видел. Очень много было великих футболистов – Яшина и Стрельцова не видел. Зато видел других – Блохина, Заварова.

– Кто для вас лучший? Сейчас сравнивают Месси с Роналду, но вы упомянули Марадону.

– Между Месси, Роналду и Марадоной – выберу первого.

– Могли бы объяснить, почему?

– Он похож на Марадону, у него божий дар. А у Роналду талант работяги, хотя он тоже мастер высокого уровня, но больше брал за счет своих физических данных, хорошей готовности. Хотя у него и техника, и все на высшем уровне. Я так чувствую, что эти футболисты – и Месси, и Марадона – они рождены с божьим даром.