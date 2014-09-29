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Виктор Онопко
Виктор Онопко
Россия
14 октября 1969 (57)
Тренер
Статистика
Новости
Определены виновные в тяжелейшем бедствии «Локомотива»
3 ноября
4
Альба сказал, могут ли Онопко взять в «Родину»
23 октября
4
Онопко выбрал самую подходящую лигу для Батракова
22 октября
Стало известно, почему Альба не взял Онопко в «Родину»
9 октября
2
Онопко рассказал о расторжении контракта с клубом РПЛ
9 октября
Стало известно, войдет ли Онопко в тренерский штаб Альбы в «Родине»
8 октября
2
Онопко ответил, когда вернут Россию
5 октября
3
Онопко рассказал, были ли разногласия между Карпиным и Дзюбой
5 октября
Онопко рассказал о травме Головина
2 октября
Сборная России лишилась нападающего
1 октября
4
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
30 сентября
4
Альба принял решение по предложению «Родины»
29 сентября
14
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
25 сентября
1
Глушаков рассказал, как изменила его жизнь пересадка волос
24 сентября
3
Мостовой перепутал имя Онопко, с которым провел 46 матчей
18 сентября
5
Онопко ответил, кто лучше – Месси, Роналду или Марадона
24 июля
1
Мажич, Карасев и Левников встретились с тренерами РПЛ на стадионе «Спартака»
15 июля
10
Онопко думал, что России дадут wild-card на ЧМ-2026
18 июня
7
В сборной России объяснили невызов Сафонова
9 июня
Онопко назвал игрока сборной России с потенциалом стать футболистом мирового уровня
9 июня
2
Карпин проигнорировал пресс-конференцию сборной России: «Чтобы вам было интереснее»
8 июня
2
Фото
«Ростов» определился с будущим Онопко
5 июня
3
Стал известен еще один игрок сборной России, который может пропустить матч с Мали
29 марта
11
Онопко уточнил свое резонансное высказывание о сорвавшемся трансфере в «Барселону»
20 января
1
Онопко назвал полуроссиянином одного из тренеров РПЛ
20 января
10
Онопко рассказал, как сорвали его трансфер в «Атлетико»
16 января
Онопко мог перейти в «Барселону»: «Не взяли, потому что я некрасивый»
16 января
10
Онопко: «С Россией хотят играть, нас любят в мире»
2025.11.15 09:29
6
Онопко расказал о сложностях адаптации игроков «Динамо» к требованиям Карпина
2025.10.31 10:17
4
Онопко объяснил, почему не становится главным тренером
2025.10.24 10:27
3
1
2
3
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Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
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3
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
4
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
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Назван лучший тренер РПЛ в октябре
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